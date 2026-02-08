60歲以上才有的優惠 台東富野渡假酒店推出樂齡慢旅住房專案

台東富野渡假酒店推出樂齡慢旅住房專案，歡迎60歲以上旅人輕鬆暢遊台東。（富野集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕60歲以後，正適合度假享受人生，台東富野渡假酒店即日起至6月30日推出「樂齡慢旅」住房優惠專案，凡年滿60歲以上旅客即可享有平日雙人入住超值優惠價格，專案內含雙人房住宿及精緻早餐，另貼心加碼提供自助式宵夜，充分滿足樂齡旅客對舒適與便利的需求。飯店地理位置便利，周邊環境清幽，鄰近市區景點與自然風光，適合愜意漫步、品味在地美食，感受台東淳樸自在的旅遊氛圍。

善用知本富野溫泉休閒會館推出的「冬藏湯時光」優惠專案，享受溫泉之旅。（富野集團提供）

此外，若偏好溫泉療癒行程，旅客（不限年齡）也可選擇「知本富野溫泉休閒會館」推出的「冬藏湯時光」優惠專案，雙人房入住含早餐與晚餐，另加贈專屬湯屋體驗券與「台東好物伴手禮組」──內含台東紅藜養生餅乾與台東紅烏龍茶，讓旅客泡湯同時也能把在地好味帶回家。知本溫泉為台東縣著名的溫泉勝地，以「東台第一景」美譽聞名，泉質為無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」，富含多種礦物質，對肌膚具有美白與保濕功效。坐落於知本溫泉風景區的富野溫泉休閒會館環境清幽，設有完善的泡湯設施與舒適客房，並提供單車租借服務，旅客可沿著知本溪畔騎行，或徜徉於全新完工、筆直寬廣的知本龍馬大道，感受山林與自然交織的療癒氛圍。更多相關訊息詳詢富野集團官網。

