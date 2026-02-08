自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

60歲以上才有的優惠 台東富野渡假酒店推出樂齡慢旅住房專案

2026/02/08 10:49

台東富野渡假酒店推出樂齡慢旅住房專案，歡迎60歲以上旅人輕鬆暢遊台東。（富野集團提供）台東富野渡假酒店推出樂齡慢旅住房專案，歡迎60歲以上旅人輕鬆暢遊台東。（富野集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕60歲以後，正適合度假享受人生，台東富野渡假酒店即日起至6月30日推出「樂齡慢旅」住房優惠專案，凡年滿60歲以上旅客即可享有平日雙人入住超值優惠價格，專案內含雙人房住宿及精緻早餐，另貼心加碼提供自助式宵夜，充分滿足樂齡旅客對舒適與便利的需求。飯店地理位置便利，周邊環境清幽，鄰近市區景點與自然風光，適合愜意漫步、品味在地美食，感受台東淳樸自在的旅遊氛圍。

善用知本富野溫泉休閒會館推出的「冬藏湯時光」優惠專案，享受溫泉之旅。（富野集團提供）善用知本富野溫泉休閒會館推出的「冬藏湯時光」優惠專案，享受溫泉之旅。（富野集團提供）

此外，若偏好溫泉療癒行程，旅客（不限年齡）也可選擇「知本富野溫泉休閒會館」推出的「冬藏湯時光」優惠專案，雙人房入住含早餐與晚餐，另加贈專屬湯屋體驗券與「台東好物伴手禮組」──內含台東紅藜養生餅乾與台東紅烏龍茶，讓旅客泡湯同時也能把在地好味帶回家。知本溫泉為台東縣著名的溫泉勝地，以「東台第一景」美譽聞名，泉質為無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」，富含多種礦物質，對肌膚具有美白與保濕功效。坐落於知本溫泉風景區的富野溫泉休閒會館環境清幽，設有完善的泡湯設施與舒適客房，並提供單車租借服務，旅客可沿著知本溪畔騎行，或徜徉於全新完工、筆直寬廣的知本龍馬大道，感受山林與自然交織的療癒氛圍。更多相關訊息詳詢富野集團官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應