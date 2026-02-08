自由電子報
逛展覽

台日泰三校共繪生肖創作 「感動馬高美特展」展現跨文化交流成果

2026/02/08 19:54

壽山國中結合歷史建築美學打造跨國感動馬特展。（高市教育局提供）壽山國中結合歷史建築美學打造跨國感動馬特展。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立壽山國中師生今年以高雄歷史建築愛國婦人館的「屋梁褐」，做為創作美學，細膩描繪建築細節，包括地板上反覆出現的十字圖形與米字窗格，並與日本、泰國友校共繪「感動馬」，迎接馬年到來，台日泰三校「感動馬高美特展」，即日起至4月26日在高雄市美術館開展。

台日泰三校共繪生肖創作展現跨文化交流成果。（高市教育局提供）台日泰三校共繪生肖創作展現跨文化交流成果。（高市教育局提供）

壽山國中長期參與教育部與學學文化創意基金會推動的「藝起來學學」計畫，今年已邁入第8年，累積近40種來自山、海、街、港的在地色彩資料庫，形塑出獨一無二的壽山美學DNA。

壽山國中也收到學學文化創意基金會的支持，將彩繪生肖創作擴展至國際交流，至今已有超過160位外國師生共同參與，交流對象包含美國北加州原住民區的 Zane Middle School、泰國龍仔厝府的向日葵三語國際學校，以及今年新加入的日本熊本市天明中學。

學生們從各自的家鄉出發尋找代表色彩，並透過線上視訊交流色彩故事，在過程中自然累積雙語與跨文化溝通的經驗；今年適逢馬年，壽山國中與日本熊本天明中學討論生肖主題時，熊本師生特別開心地分享「馬」在當地文化中的重要性，讓台日兩地學生理解「馬」在不同的國家，存在著不同的文化與生活差異。

壽山國中表示，這樣的互動不僅是學生之間的交流，更是台灣教育模式輸出世界的重要見證。

