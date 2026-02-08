馬年春節走春提案 理想大地打造最具風格的縱谷春節

花蓮理想大地渡假飯店推出「2026 躍馬迎春」春節企畫，整合園區豐富的自然與人文資源饗客。（理想大地提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年走春不妨走進縱谷的懷抱中，以最慢的節奏重新看見美好生活。花蓮理想大地渡假飯店推出「2026 躍馬迎春」春節企畫，整合園區豐富的自然與人文資源，在年前將舉辦插畫展，更串聯原有的「水岸有聲日」市集與「豐之谷」自然探索，為旅人提案一場豐富的後山走春之旅。

吳致怡以溫潤的插畫捕捉那些容易被忽略的日常細節，從水泥牆後的層疊山巒到午後街角的光影變化。（理想大地提供）

今年春節，理想大地特別邀請現居花蓮豐田的插畫藝術家吳致怡（abwu），2月10日起至5月15日，於理想PAARK水岸生活「神農生活」的「光，之間」藝文長廊，舉辦畫展「地方」。並將於2月10日下午2點舉辦開幕茶會，即日起開放報名入席。現場特別準備由藝術家繪製的地方釀造品牌合作首發酒標限定插畫卡做為驚喜互動，邀請旅人一同感受在地風土孕育出的生命力。藝術家吳致怡擅長以溫潤插畫捕捉日常細節，從層疊山巒到午後街角的光影，皆在筆下化作動人風景。在「光，之間」藝文長廊，她以繽紛且富有節奏的筆調構築畫面，喚起觀者對土地的記憶與感受。歡迎旅人隨藝術家的視角重新凝視後山，展覽期間部分作品亦開放收藏，讓來自縱谷的感動延續於旅途與日常生活之中。

2月12日由阿美族主持人、豐盛書店主理人林清盛，帶來微講座「在部落開書店、說花蓮的故事」。（理想大地提供）

春節不只是熱鬧的節慶，也是一段值得靜心聆聽地方故事的時光。2月12日下午2點至3點半，理想大地特邀兩度獲廣播金鐘獎的主持人、豐盛書店主理人林清盛，於「神農生活」帶來微講座《在部落開書店、說花蓮的故事》。林清盛將分享他在壽豐部落經營書店的心路歷程，探討書籍如何連結部落日常、飲食文化與風土觀察。現場同步引介《我長在打開的樹洞》、《山間料理人》等在地創作，並提供書籍展售。講座限額40人，參加費用一人200元（含茶點），邀請旅人在水岸邊，讓閱讀成為走春最美的一道風景。

旅人可順遊至園區內的「理想食光」與「神農生活」。（理想大地提供）

延續藝文展覽的餘韻，旅人可漫步至理想PAARK水岸生活內的「理想食光」與「神農生活」，細品結合縱谷食材與節氣美學的春節限定餐飲與選品。春節期間最受矚目的重頭戲：人氣市集「新春有聲日」，將於2月17至21日（初一至初五）於水岸邊熱鬧登場。做為「水岸有聲日」的春節限定版，活動集結文創市集、音樂演出與互動體驗，在優美的水岸空間勾勒出藝術與節慶交織的熱鬧年味。若想在喧囂中尋覓一份平靜，也可體驗園區內的「森光遊湖」，乘著船緩緩划過水道，從水面視角靜觀風格建築與縱谷山景的律動。無論是住宿房客或是慕名而來的旅人，水岸園區都歡迎您走進這片湖光山色，在自在漫遊間，品味專屬於後山的慢活美好。

全台唯一飯店內附設的自然生態公園「豐之谷」，是闔家共遊好去處。（理想大地提供）

若想進一步感受大地的呼吸，理想大地內全台唯一的飯店附設自然生態公園「豐之谷」，適合全家共遊。這片由中央山脈地下湧泉滋養出的綠意祕境，春節期間（2月16至21日），「豐之谷」特別推出自然慢行提案：旅人僅需以300元優惠價，即可從「遊艇環河導覽」、「竹筏漂流趣」或「植物藍染 DIY」中任選一項體驗，並獲贈特調飲品1杯。在湧泉潤澤的懷抱中緩步前行，既能遠離塵世囂嚷，也為馬年開端畫下一抹靜謐且悠長的記憶。更多相關內容詳詢電話03-8656789、理想大地官網。

