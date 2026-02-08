工作滿檔也非去不可的地方 最後一天鄭麗君喊話：快來

鄭麗君曬書號召逛書展。（翻攝自鄭麗君臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕今天是書展最後一天，行政院副院長鄭麗君喊話「把握機會，快來逛書展，買好書！」文化部長李遠轉貼鄭麗君昨晚衝一波後的70幾本書單，跟著再喊：「剩下今天，要逛要買還來得及」。

鄭麗君貼文表示，「昨天傍晚，在最後一場會議之後，趕到台北國際書展。近期雖然工作滿檔，但書展一定是非來不可！在這裡，遇到好久不見的書人朋友，我們最有默契的第一個動作，就是給彼此一個擁抱！開心重逢也互相打氣。感謝為身為書迷的我簽名的平路、楊双子、野島剛、一青妙、柳廣成、千明官、謝子涵，以及Davide Calì，諸位創作者。」

請繼續往下閱讀...

「衷心感謝每一位守護創作的做書人及愛書人，因為妳／你們堅持不斷的創作、編輯、翻譯、出版與閱讀，引領台灣不斷開拓自由的疆界，造就亞洲最多元開放的閱讀與思想交流平台！台北國際書展今晚開到10點，明天（週日）還有一天，把握機會，快來逛書展，買好書！」

鄭麗君的書單詳臉書（https://www.facebook.com/love.lichiun）。

鄭麗君逛書展總是大包小包滿載而歸。（翻攝自鄭麗君臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法