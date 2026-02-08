自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

工作滿檔也非去不可的地方 最後一天鄭麗君喊話：快來

2026/02/08 12:52

鄭麗君曬書號召逛書展。（翻攝自鄭麗君臉書）鄭麗君曬書號召逛書展。（翻攝自鄭麗君臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕今天是書展最後一天，行政院副院長鄭麗君喊話「把握機會，快來逛書展，買好書！」文化部長李遠轉貼鄭麗君昨晚衝一波後的70幾本書單，跟著再喊：「剩下今天，要逛要買還來得及」。

鄭麗君貼文表示，「昨天傍晚，在最後一場會議之後，趕到台北國際書展。近期雖然工作滿檔，但書展一定是非來不可！在這裡，遇到好久不見的書人朋友，我們最有默契的第一個動作，就是給彼此一個擁抱！開心重逢也互相打氣。感謝為身為書迷的我簽名的平路、楊双子、野島剛、一青妙、柳廣成、千明官、謝子涵，以及Davide Calì，諸位創作者。」

「衷心感謝每一位守護創作的做書人及愛書人，因為妳／你們堅持不斷的創作、編輯、翻譯、出版與閱讀，引領台灣不斷開拓自由的疆界，造就亞洲最多元開放的閱讀與思想交流平台！台北國際書展今晚開到10點，明天（週日）還有一天，把握機會，快來逛書展，買好書！」

鄭麗君的書單詳臉書（https://www.facebook.com/love.lichiun）。

鄭麗君逛書展總是大包小包滿載而歸。（翻攝自鄭麗君臉書）鄭麗君逛書展總是大包小包滿載而歸。（翻攝自鄭麗君臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應