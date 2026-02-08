南市陶藝學會年度展「南陶藝響」 百件作品展現南方工藝新視界

南市陶藝學會年度展覽《南陶藝響》在新營文化中心展出，以「響」為題，象徵陶藝創作者之間的交流互動。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕南市陶藝學會年度展覽「南陶藝響」在新營文化中心展出，以「響」為題，象徵陶藝創作者之間的交流互動，寓意土地、文化與時代精神的回聲。

南市陶藝學會年度展覽《南陶藝響》在新營文化中心展出，以「響」為題，象徵陶藝創作者之間的交流互動。（南市文化局提供）

展期即日起至2月22日，今日舉辦茶會，展出作品共計100件，涵蓋傳統柴燒、釉彩工藝、現代造型及互動科技等多元領域，透過形體、色彩與聲光的交織，展現南台灣陶藝深厚的文化底蘊與創作能量。參展者包括台南市陶藝學會50位會員及青年創作者，作品體現陶土在地文化脈絡中的溫度，更呈現創作者將生活美感轉化為藝術語彙的獨特視角，相當豐富精采。

策展團隊指出，「南陶藝響」不僅是一場陶藝展覽，更是一場以「陶」為媒介的文化對話，期盼觀者在欣賞作品之餘，也能感受南方土地與創作者心靈之間激盪出的靈光與共鳴。

