自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

第2屆繪本新秀陪伴計畫啟動 李遠勉勵成為國家隊走向世界

2026/02/08 16:27

第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會今（8）日舉行。（文化部提供）第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會今（8）日舉行。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自2024年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，今年邁入第2屆，文化部長李遠今（8）日出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，同時勉勵所有獲獎者：「最終目的是要組成繪本國家隊」。

李遠表示，「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，以第2屆的獲選者為例，即有10位是曾經參與過繪本學校課程的人。此外，第2屆新秀中，共有26位年齡在40歲以下，更顯示台灣的繪本創作者是非常有潛力的。

文化部說明，第2屆新秀獎勵邀請繪本創作者、兒童文學工作者、出版及外譯推廣等相關領域專家，組成評審小組，就創作理念、主題及內容完整性、創新性、啟發性、趣味性及發展潛力等進行評審。

在第2屆接棒進入培力輔導的同時，文化部今年仍將持續在4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「金繪獎」、「下一本書獎勵」等，建構從創作、出版到推廣行銷的完整支持體系，繼續讓台灣的好故事被世界看見。

李遠許下「繪本國家隊」的願景並表示，台灣的繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列，「文化部會持續作為大家的推銷員」，並提供更多舞台讓創作者介紹自己的故事，「說到流淚，感動大家買你的書」，李遠說，「我們一定會努力地推」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應