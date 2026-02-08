自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

《世紀血案》不只違法 李遠重話：踐踏台灣人，非常可惡

2026/02/08 17:11

對於電影《世紀血案》引發的重大爭議，李遠重話批評。（記者凌美雪攝）對於電影《世紀血案》引發的重大爭議，李遠重話批評。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕電影《世紀血案》聲稱翻拍1980年「林宅血案」，卻被爆製作前未事先取得受害者家屬林義雄同意，加上部分演員受訪時的爭議言論，引發強大的質疑與抵制聲浪。對此，文化部長李遠今天受訪時表示，這是踐踏台灣人，非常不妥、非常可惡，而且非常可怕。

李遠表示，大家都知道美麗島事件，加上那個林宅滅門血案，它的歷史對台灣來講是非常悲哀的一個悲劇，「所以我很難想像，有誰有能力來處理這個東西，所以我非常懷疑這整個東西。」李遠指出，它並沒有取得受害者家屬的同意，演員也有被欺騙，所以就法律面來講，它非常有問題。

而就動機來講，這組人過去拍過的電影《幻術》，就抹黑了李登輝，也抹黑了歷史，「我覺得轉型正義在台灣為什麼一直推不太動就是，因為我們一直被阻止了解真相，然後真相不了解，到了下一代的人，對於這種事情就會以為是一個很普通的事情，其實林宅血案在台灣的歷史上是非常非常重要的一個滅門血案，不能夠隨便詮釋他。」

至於導演與製片商是不是跟中國有關？李遠表示他不確定，但是以之前2019 年的《幻術》來看，是非常藐視台灣人，而且是貶抑臺灣人的，「你可以從他這個動機來看這一部，若真的拍出來，我完全相信他是又是再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史。」

李遠強調，雖然在台灣拍電影本來就不用報備，而且上片時也沒有審查制度，但這個片子非常有問題，因為他沒有取得當事人的同意，跟演員之間也有欺騙、糾紛，「我覺得非常有法律上的問題」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應