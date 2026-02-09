《世紀血案》爭議 學者秀證據問：何以黨國栽贓情節會再現42年後的劇本？

台灣史學者陳柏翰秀出過去剪報指出：「史明不是第一次被誣賴」。（翻攝自陳柏翰臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕《世紀血案》爭議延燒，更暴露背後恐是有人刻意扭曲歷史真相、為加害者洗白的意圖。網傳電影劇本影射史明是「林宅血案」的幕後黑手，對此，台灣歷史研究學者也是史明教育基金會董事的陳柏翰，秀出過去2份剪報指出：「史明不是第一次被誣賴」。

陳柏翰在臉書中秀出2份剪報指出，「老實說在收到這消息的第一時間時，我馬上聯想到1983年的前田光枝也曾這麼說：『國民黨特務要我承認，史明派人去殺林義雄的母親與雙胞胎幼女。』前田光枝是誰？他是史明與盧修一之間往返台日的聯絡人，也就是史明常講地下工作的『交通』。1983年1月與盧修一同案被捕，由於是外國人，被裁定感化後就驅逐出境了。」

請繼續往下閱讀...

台灣史學者陳柏翰秀出過去剪報指出：「史明不是第一次被誣賴」。（翻攝自陳柏翰臉書）

「回到日本後，接受《美麗島週報》訪問，說出自己在台遭受逮捕、監禁、刑求的過程，除了被迫承認史明與林宅血案有關，更被要求把中共的紅帽子扣在史明頭上，足見特務辦案的惡劣與歹毒。」陳柏翰說，「史明不是第一次被誣賴，一直以來承受的罵名也未少過。」

對於傳言電影將血案與史明掛勾，暗示是史明派人所為，陳柏翰直言，「是可忍，孰不可忍」，但他想問的是，「何以黨國栽贓海外運動者的情節會再現42年後的劇本呢？」陳柏翰說，「不需要再給這些東西更多聲量，我們只需要讓大家知道什麼是二二八、林宅血案；讓大家知道誰是林義雄、誰是史明。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法