新店文史館春節特展開展 23位神祇故事陪民眾走春祈福

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節將至，新北市立圖書館新店文史館推出「新店神祇故事館」特展，展期即日起至11月30日，匯集新店地區宗教文物及23個神祇故事，讓民眾在走春祈福的同時，也能深入了解地方多元信仰與歷史文化。展覽也搭配系列講座、走讀與攝影徵件活動，串連新店宗教、文化與社群生活。

新北市立圖書館館長吳佳珊指出，新店文史館「新店神祇故事館」以「神祇信仰」為核心，呈現新店地區250多年來的多元宗教特色。展覽內容涵蓋祖先祭祀、自然崇拜、原住民祭典，以及佛教、道教、基督教、天主教等信仰，並介紹地方古廟如土地公廟「斯馨祠」、馬偕博士設立150週年的碧潭長老教會，以及登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動，完整呈現新店地方宗教文化脈絡及聚落發展史。

吳佳珊表示，特展除靜態展覽外，還將舉辦地方道長、牧師分享的「神」靈活現主題講座（3月至6月），並結合大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚與馬偕傳教足跡的「神祇見習生」走讀活動（3月至12月），帶領民眾認識新店豐富的地方信仰與文化特色。

配合春節，文史館同時舉辦「神祇留影」攝影徵件活動，邀民眾在廟宇走春祈福時，用照片與文字記錄與神明互動，徵件即日起至3月31日止，頭獎獎金1500元。展覽期間打卡還可參加「扭蛋送好禮」活動。「新店神祇故事館」年度特展將展出至11月30日，詳細展覽及活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（https://www.library.ntpc.gov.tw）。

