藝文 > 品風格 > 品味生活

文化幣另類加碼 誠品書店即日起買500送700

2026/02/09 15:06

「誠品讀書人徽章」2026年最新會員專屬優惠正式開跑。（誠品提供）「誠品讀書人徽章」2026年最新會員專屬優惠正式開跑。（誠品提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「購書」一直是青少年使用文化幣最常見的選項之一，尤其在獨立書店使用，還可享「消費2點送1點」優惠。雖然誠品書店不是獨立書店，但誠品今天宣布一項新的優惠措施，即日起至12月底，會員使用文化幣扣點滿500，即再加碼贈700元電子抵用券。

這個特別的優惠內容，含誠品書店100元電子抵用券5張、誠品線上100元電子抵用券1張、誠品生活指定商場100元電子抵用券1張，用以支持青年愛書人開啟更多元的閱讀與文化生活體驗。

誠品同時宣告，「誠品讀書人徽章」2026年最新會員專屬優惠也正式開跑！即日起不僅於全台8家指定門市設立禮遇櫃檯（松菸、南西、新店、巨城、園道、480、高遠百、台南），更規劃多場獨家名人講座，誠品讀書人徽章會員可獲誠品點數回饋或驚喜好禮等。

