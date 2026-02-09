自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新春第一場紙風車劇團親子大戲《燈怪》屏東上演

2026/02/09 15:39

紙風車客家大戲《燈怪》開春在屏東市演出。（記者葉永騫攝）紙風車客家大戲《燈怪》開春在屏東市演出。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新客家親子劇《燈怪》，開春第一檔將在2月26日到28日於屏東市和生市地重劃區，展開連續3天演出。客委會主委古秀妃表示，大家不用擔心聽不懂，因為音樂、節奏很有渲染力，歌曲很洗腦，聽2次就會跟著唱了；縣長周春米說，歡迎孩子帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤一起來看劇。　

縣長周春米發紅包給小朋友。（記者葉永騫攝）縣長周春米發紅包給小朋友。（記者葉永騫攝）

《燈怪》籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事，全劇結合可愛人偶、客語歌謠與巨型機械裝置，最受矚目的3層樓高「燈燈國王」，身高8公尺、身長11公尺，內含5000多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，打破鏡框式舞台限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有的劇場震撼。

客委會古秀妃主委表示，紙風車的成員很多都不是客家人，但是為了推廣客家文化，非常努力地學習客語，大家不用擔心聽不懂，來看表演一定會懂，而這場演出感謝縣府的協助，規畫得很完善。這是紙風車今年在台灣的第1場演出，也是非常重視的一場大戲。

客家親子劇《燈怪》新春將在屏東上演。（記者葉永騫攝）客家親子劇《燈怪》新春將在屏東上演。（記者葉永騫攝）

縣長周春米說，今年開春二二八連續假期，小朋友都很期待的紙風車要來表演了，演出地點在屏東的和生市地重劃區，現場有停車位，還有市集、接駁，歡迎大家在今年的開春一起來看戲。

紙風車劇團團長任建誠表示，《燈怪》打破鏡框式舞台藩籬，特別準備了3000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境一同參與，讓所有觀眾也成為「燈怪」的一員。

