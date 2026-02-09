雙廳院限定版探索 衛武營打造南台灣最特別走春聖地

衛武營歌劇院及音樂廳，將於春節期間推出限定版雙廳院探索與導覽。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕下週就是農曆春節，衛武營國家藝術文化中心今（9）日宣布，幾乎全年無休的園區，延續傳統，只休小年夜及大年夜，之後，初一（2/17）即開門迎客，春節期間將陸續以喜氣洋洋的龍獅、太鼓演出迎春，並推出限定版雙廳院探索參觀與專人導覽，以及「馬上發財」市集等，邀請民眾親臨感受「萬馬奔FUN」的活力與喜悅。

衛武營說明，平常只能從觀眾席視角感受劇場空間，衛武營歌劇院及音樂廳兩大廳院，將於初一及初二（2月17、18日）推出馬年限定版的雙廳院探索，民眾可購票入內自由參觀，近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉，感受國際級場館的建築美學。初三至初五（2月19至21日）則是限定版的雙廳院導覽，將由專業老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞台背後的故事。

請繼續往下閱讀...

高雄兩廣龍獅戰鼓團《醒獅鑼鼓賀吉祥》演出。（陳建豪攝，衛武營提供）

還有戶外演出，依序是2月19日下午在北廣場，由高雄兩廣龍獅戰鼓團的《醒獅祥龍賀新春》，為金馬年揭開完美的序幕；2月20、21日下午都有旭太鼓的《萬馬奔騰 旭日東昇》，傳遞充滿希望的新春新氣象。

另自2月19至21日的「馬上發財」新春市集，呼應「馬」年生肖主題，北廣場不僅有琳瑯滿目的年節選物，3樓樹冠大廳更設置了「萬馬奔FUN」搖搖馬裝置，5座造型吸睛的搖搖木馬，只需銅板價即可體驗騎乘樂趣。還有「駿馬奔騰 拓印趣/駿馬迎光造型蠟燭」體驗，以及消費滿額紅包抽抽樂等，詳詢衛武營官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法