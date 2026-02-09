刺青藝術家梁凱皓個展「滲入邊界」 即日在中友百貨展出

刺青藝術家梁凱皓（前排右2）個展「滲入邊界」 即日在中友百貨展出（中友百貨提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中中友百貨A棟10樓創意平台自即日起至3月2日舉辦刺青藝術家Chris Liang 梁凱皓個展「滲入邊界」，展出近年重要創作共27件作品，並帶來甫從東京展出的精采作品。

梁凱皓自2012年進入刺青產業，現為黷刺青（Gestalt Ink）主理人，早期創作以黑白寫實與東方語彙為基礎，長期關注身體結構、情緒狀態與圖像敘事之間的連結，並多次於國際刺青展中獲得肯定。

請繼續往下閱讀...

2016年於荷蘭阿姆斯特丹國際刺青展獲得背部大圖組與東方風格組雙料冠軍，2019年於義大利羅馬國際刺青展再獲黑白大圖組冠軍，並受邀擔任國際刺青展評審。除創作外，亦投入教學與文化推廣。

刺青藝術家梁凱皓（左）個展「滲入邊界」 即日在中友百貨展出，共27件。（中友百貨提供）

「滲入邊界」展覽主題從「皮膚是我們與世界的邊界」出發，延伸刺青進入皮膚後所產生的不可逆狀態。隨著創作形式的轉變，梁凱皓近年逐漸將重心由「刺青做為技術」轉向「身體做為媒介」，其中「人工皮系列」是本次展覽的重要核心，以人工皮、拼貼、立體裝置與繪畫等方式，重新思考皮膚、記憶、身分與自我之間的界線。作品不再直接服務於特定身體，而是回到觀看本身，成為一種關於存在狀態的提問。

梁凱皓則表示，非常興奮能在中友百貨展出；此外，還提供作品〈滲出的羽跡〉於本次展覽中進行義賣，價值新台幣4萬元整，所得義賣金額將全數捐贈給陽光社會福利基金會

中友百貨亦規劃藝術家座談會與刺青手作體驗課程，邀請大眾近距離理解刺青作為當代藝術語言的多重可能，2月15日下午2:30於 C棟11F誠品環形書區舉辦藝術座談，同日下午4:00及5:00在A棟10F實演廚房舉辦「刺青手作體驗」課程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法