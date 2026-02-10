移民工文學獎第10年！得獎作品集出版 記錄異鄉人跨國移動的辛勞百態

第10屆「移民工文學獎」得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部支持、英雄旅程公司主辦的「移民工文學獎」邁入第10屆，本屆得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》由台灣文學館集結，重新編輯出版，記錄移民工視角下的台灣百態與文學夢。

全書內容依性質分為「追逐之時」、「相異之時」及「念想之時」3輯，收錄在異鄉勞動的辛勞、跨國移動的身分交錯，以及關於夢想與愛的流轉。台文館長陳瑩芳指出，透過這部集結出版的作品，得以留下珍貴的時代記錄，並讓社會大眾認識移民工如何透過書寫，反思個人與台灣社會的關係。創辦人張正表示，書名選定為「時」，象徵獎項跨越10年的時間累積，也回應移民工在歲月流轉中的生命軌跡。

今年首獎得主是年僅23歲、來自越南的阮氏賢（Nguyễn Thị Hiền），得獎作品為〈頂樓的理髮店〉，描述越南女子阿梅在台中夜市裡一棟老舊建築頂樓的「理髮店」，這家店沒有招牌與價目表，只有一張塑膠椅與一面懸掛在牆上的圓鏡，阿梅不收錢，只收芒果、餅乾或一句謝謝，離鄉多年、無家可歸的她，用剪刀與溫柔問候來自各國來台的移工，療癒許多漂泊的心，這是一間不只修剪髮型、也修補靈魂裂痕的理髮店。

其他得獎作品亦深刻映射創作者在台的生活歷程。評審獎得主陳明合透過作品〈淤泥〉，描寫台越混血新二代重拾母語與文化根源的過程，他希望藉由文學讓同鄉產生共鳴。優選得主劉川的作品〈洗澡了嗎？〉則取材自個人職場經驗，描寫面對歧視時的掙扎，並在伴侶鼓勵下尋找更具尊嚴的未來。兩人皆是透過獎學金來台就學的專業人才，陳明合為東華大學博士並曾任台文基地駐村作家，現已回越南擔任大學講師；劉川曾任都市計畫師，現留台擔任資料工程師。

台文館表示，走過10年的移民工文學獎，作品風格已從早期的情感抒發，演變至如今對社會議題的探索與反思。台文館強調，移民工文學已穩定累積出台灣文學的新樣貌，未來將持續辦理第11屆徵件，為台灣文學拓展更多元的聲音與視野。

