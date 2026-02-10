自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

移民工文學獎第10年！得獎作品集出版 記錄異鄉人跨國移動的辛勞百態

2026/02/10 09:00

第10屆「移民工文學獎」得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》。（台文館提供）第10屆「移民工文學獎」得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部支持、英雄旅程公司主辦的「移民工文學獎」邁入第10屆，本屆得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》由台灣文學館集結，重新編輯出版，記錄移民工視角下的台灣百態與文學夢。

全書內容依性質分為「追逐之時」、「相異之時」及「念想之時」3輯，收錄在異鄉勞動的辛勞、跨國移動的身分交錯，以及關於夢想與愛的流轉。台文館長陳瑩芳指出，透過這部集結出版的作品，得以留下珍貴的時代記錄，並讓社會大眾認識移民工如何透過書寫，反思個人與台灣社會的關係。創辦人張正表示，書名選定為「時」，象徵獎項跨越10年的時間累積，也回應移民工在歲月流轉中的生命軌跡。

今年首獎得主是年僅23歲、來自越南的阮氏賢Nguyễn Thị Hiền），得獎作品為〈頂樓的理髮店〉，描述越南女子阿梅在台中夜市裡一棟老舊建築頂樓的「理髮店」，這家店沒有招牌與價目表，只有一張塑膠椅與一面懸掛在牆上的圓鏡，阿梅不收錢，只收芒果、餅乾或一句謝謝，離鄉多年、無家可歸的她，用剪刀與溫柔問候來自各國來台的移工，療癒許多漂泊的心，這是一間不只修剪髮型、也修補靈魂裂痕的理髮店。 

其他得獎作品亦深刻映射創作者在台的生活歷程。評審獎得主陳明合透過作品〈淤泥〉，描寫台越混血新二代重拾母語與文化根源的過程，他希望藉由文學讓同鄉產生共鳴。優選得主劉川的作品〈洗澡了嗎？〉則取材自個人職場經驗，描寫面對歧視時的掙扎，並在伴侶鼓勵下尋找更具尊嚴的未來。兩人皆是透過獎學金來台就學的專業人才，陳明合為東華大學博士並曾任台文基地駐村作家，現已回越南擔任大學講師；劉川曾任都市計畫師，現留台擔任資料工程師。

台文館表示，走過10年的移民工文學獎，作品風格已從早期的情感抒發，演變至如今對社會議題的探索與反思。台文館強調，移民工文學已穩定累積出台灣文學的新樣貌，未來將持續辦理第11屆徵件，為台灣文學拓展更多元的聲音與視野。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應