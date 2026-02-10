伊瑟爾・佩羅台灣首展「Domestic Nature」 從家居到花園重組當代風景觀看方式

法國藝術家伊瑟爾・佩羅。（伊日生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕法國藝術家伊瑟爾・佩羅在台灣的首次個展「Domestic Nature｣，展期至3月14日，於伊日後樂園 BACK Y 二樓展出。伊瑟爾・佩羅（Iseult Perrault）將此次展覽視為一件以繪畫為核心的裝置作品，透過一組刻意建立的悖論，探討人類試圖將自然納入生活空間的欲望，以及對自然終究無法被完全掌控的認知。

伊瑟爾・佩羅〈Domestic Nature-piece D〉壓克力顏料，100x65公分。2025。（伊日生活提供）

展名「Domestic Nature」本身即構成一組矛盾修辭，指向家居與野性、室內與戶外之間的交會狀態，佩羅以繪畫作為主要媒介，捕捉當代社會中，「自然」被觀看、被消費，逐步轉化為可被截取與編排的視覺對象。

展覽由一系列固定尺寸為100×65公分的壓克力畫作構成，作品以等距方式水平排列，如同一段被拉長的電影膠卷。觀者在展場中的移動，形同啟動影像剪接的過程，使畫面在行走之間產生節奏與變化。這種觀看方式，也呼應藝術家對當代數位視覺文化的觀察，當風景被快速吸收，又立即被下一張影像取代，形成近似滑動螢幕的觀看節奏。

伊瑟爾・佩羅〈Domestic Nature-piece O〉壓克力顏料，100x65公分。2025。（伊日生活提供）

佩羅的作品，並不以單一的中心視角為核心，每一幅作品都是同一座花園的局部切片。這些碎片之間，透過一層在不同畫作中持續變化的藍色基底相互串聯。這層藍色同時帶有液態與固態的特質，既熟悉又難以命名，暗示某種本質性的存在，卻始終處於不穩定狀態，成為整個系列的視覺連結。

畫面中的植物形態，來自藝術家對自然環境的實地觀察、對數位影像的擷取，並與虛構物種與合成圖樣相互混種，其不指向特定物種，而是在藝術家的巧手下，經過重新編排後生成的視覺組合。佩羅藉由這樣的繪畫方式，重新提問「風景」的意義，以及自然在當代如何被轉化為一種可被理解與消費的圖像。

伊瑟爾・佩羅 1993年出生於法國，現居巴黎，2021年取得倫敦皇家藝術學院繪畫碩士學位。其創作長期關注真實與想像交疊的風景，並以繪畫裝置的形式，思考人們觀看自然的方式，以及自然如何在影像與空間中被重新建構。

