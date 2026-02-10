高雄不只有「超人力霸王」 三大景點喜見「馬吉」大型氣球燈

高雄市文化局攜手藝術家吳騏打造三座馬年造型大型氣球燈「馬吉」迎接農曆新年。（高雄市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕超人力霸王降臨港都引爆話題，但高雄不只有「鹹蛋超人」，文化局另攜手藝術家吳騏，打造三座馬年造型的大型氣球燈「馬吉」，分別在鳳山黃埔新村、左營建業新村與旗山車站糖鐵故事館等三大場域展出，用馬年意象搭配喜氣的新春元素，迎接全新的一年。

高雄市文化局攜手藝術家吳騏打造三座馬年造型大型氣球燈「馬吉」迎接農曆新年。（高雄市文化局提供）

文化局長王文翠表示，為了迎接馬年的到來，今年特別和藝術家吳騏合作，以馬年意象搭配喜氣的新春元素，透過溫潤光影展現活力、祝福與前行力量。鳳山黃埔新村的《招財馬》以馬背元寶象徵招財納福；左營建業新村的《馬上發財》寓意好運隨行；而旗山車站糖鐵故事館的四米高《天馬行空》則以奔放想像與柔和光影，呈現馬年奔騰向前的精神。

今年春節，鳳山黃埔新村以更完整、更深入的節慶企劃迎接市民，從初一玩到元宵，由園區品牌店家全體動員，推出年節限定料理、眷村風味美食及假期限定活動，無論想品嘗私房料理、午後甜點，或單純享受老屋氛圍的慢旅行，都能一次滿足。

此外，高雄多處文化資產場館也推出各具特色的春節活動，讓民眾可以依興趣規劃不同走春路線，譬如打狗英國領事館文化園區推出「百元福氣轉」活動，百元就能轉出超值福氣扭蛋、鳳鼻頭考古教育館則辦理《阿鳳與阿鼻》繪本導讀與手作活動，讓小朋友聽故事、動手做、帶好禮回家，相關活動訊息可上高雄文資網 https://heritage.kcg.gov.tw查詢。

