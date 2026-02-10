黑潮造浪 中壯世代藝術家國際展覽補助名單公布

中壯世代藝術家國際展覽補助近日傳出好消息，獲支持於英國倫敦舉辦的「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」中，共3件作品獲大英博物館納入典藏。圖為薛保瑕作品《應對—達悟族》。（薛保瑕、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（10）日公布115年「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」名單，共又14案計36位藝術家，將赴日、美、英、法、波蘭、巴西等12個國家展出，支持台灣藝術家與國際藝術機構交流，提升台灣當代藝術在全球的能見度。

獲補助案中，任教輔仁大學影像傳播學系的策展人黃盟欽與波蘭斯塞新藝術學院院長Anna Orlikowska跨國合作，將於波蘭斯塞新當代美術館展現台灣當代視覺藝術在全球科技文化語境中的獨特觀點。

請繼續往下閱讀...

藝術團體「超級浪」與法國VIDEOFORMES國際實驗電影與錄像藝術節藝術總監Gabriel V. Soucheyre共同策展，於法國及台灣兩地雙邊合作，使國際影像語彙與台灣錄像藝術創作直接對話。

曾參展綠島人權藝術季的藝術家李奧森獲日本青森國際藝術中心邀請，由該中心策展人瀬藤朋策劃及整合，將與青森盲人足球協會共作公眾參與式活動與展演，以策展倫理實踐美術館的近用性，透過共同的體驗創造集體的對話與凝聚。

館際合作方面，高雄市立美術館將與美國新墨西哥美術館暨弗拉登當代館展開跨國交流研究，透過台灣原住民藝術家的編織創作，交織出跨越太平洋的文化對話與合作網絡。東益藝術設計工作室提出「台南x熊本雙城美術館台灣當代藝術接力展」，將串聯台南市美術館與日本熊本市現代美術館，深化城市的文化藝術外交。

補助名單詳詢：（https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法