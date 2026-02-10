自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東戲曲故事館特展登場 呈現古冊戲的多重身影

2026/02/10 17:10

屏東戲曲故事館以古冊戲為核心，引領民眾領略不同戲曲美學意境。（屏東縣政府提供）屏東戲曲故事館以古冊戲為核心，引領民眾領略不同戲曲美學意境。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏縣潮州鎮的屏東戲曲故事館，即日起推出「戲影．活冊：古冊戲的多重身影」特展，以古冊戲為核心，從書本文字走向舞台表演，呈現文本在不同戲曲形式中的轉化樣貌，內容聚焦仙佛神怪、英雄好漢、清官斷案等經典題材，透過布袋戲、皮影戲與歌仔戲的交互呈現，展現文本敘事與角色塑造的多重面貌，帶領觀眾探索古冊戲經典文本裡的萬象世界。

「戲影．活冊：古冊戲的多重身影」特展即日起登場。（屏東縣政府提供）「戲影．活冊：古冊戲的多重身影」特展即日起登場。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，屏東縣潮州鎮素有「戲巢」之稱，是南台灣重要的傳統戲曲發源地，長年孕育布袋戲、皮影戲與歌仔戲等地方戲曲，累積深厚的民間戲劇能量，也形塑出獨特的觀戲文化與戲迷群體。古冊戲多取材自歷史演義、章回小說與武俠故事，將書中英雄豪傑、忠奸對立與因果倫理透過唱詞、身段與武打場面轉化為舞台上的戲劇張力，是早期台灣民間戲曲演出不可或缺的重要劇本來源。

此次展覽以「書中有戲」、「戲裡千秋」為開場，呈現從「文字的戲」到「舞台的戲」，乃至「戲再生」的轉化過程，呈現同一文本在不同戲種中所展現的多元樣貌，引導觀展者了解古冊戲不但是表演藝術的呈現，更承載了地方生活記憶與庶民情感，展現傳統戲曲持續流轉、再生的文化生命力。

「戲影．活冊：古冊戲的多重身影」特展即日起至6月21日展出，縣府歡迎民眾走進屏東戲曲故事館，一同領略書頁化作舞台，角色在光影與身段間流轉的戲曲美學意境。

特展引導觀展者了解古冊戲不但是表演藝術的呈現，更承載了地方生活記憶與庶民情感。（屏東縣政府提供）特展引導觀展者了解古冊戲不但是表演藝術的呈現，更承載了地方生活記憶與庶民情感。（屏東縣政府提供）

