藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

回顧本土藝術家林智信生前創作 「九十．藝境」個展台中登場

2026/02/10 18:29

林智信畫作〈鄉居古厝〉。（台中市文化局提供）林智信畫作〈鄉居古厝〉。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市港區藝術中心舉辦「九十．藝境—林智信油畫雕塑個展」，除夕前及新春大年初四（20日）後開放展出，林智信去（2025）年12月31日辭世，享耆壽90歲，台中市文化局表示，邀請民眾於馬年春節假期走進展場，緬懷以藝術深情回應土地藝術家。

個展回顧林智信一生重要創作，呈現本土藝術家經過歲月淬鍊走出藝術軌跡，台中市文化局副局長施純福說，林智信出身台南鄉間，自幼浸潤於自然與鄉土人文，故鄉鳥語花香、泥土草木芬芳，形塑創作視野，就讀台南師範學院（今台南大學）期間，正值印象派藝術風行，豐富色彩語彙與對當下生活凝視，成為林智信一生不變創作根基。

林智信辭世後，由文化部頒贈旌揚狀予以表彰，文化部指出，林智信1936年生於台南縣歸仁鄉紅瓦厝仔，1955年畢業於台南師範學校藝術師範科，畢生投身國教、推廣美術教育，同時也熱愛鄉土、成就斐然。

「九十 ‧ 藝境」展出花卉、靜物、人體藝術及雕塑等多元創作，林智信之子林俊賢表示，過去因長卷版畫〈迎媽祖〉與長卷油畫〈芬芳寶島〉巡展，占用大量展覽空間，致使許多珍貴作品鮮少見世，此次完整呈現多元豐富創作面貌，這也是父親近年心願。

台中市港區藝術中心位於清水區忠貞路21號，2026春節期間除夕至初三 （2/16-2/19）休館，初四 （20日） 起正常開館，歡迎民眾進館走春感受本土藝術家畢生精華奉獻。

