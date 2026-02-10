春節逛麗寶OUTLET「馬年好運來」 吃喝玩樂一站式滿足

麗寶OUTLET MALL初三到初五推出「財神報喜發大財」，擲骰子贏家可拿走紅包。（麗寶樂園渡假區提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕農曆春節假期即將到來，麗寶OUTLET MALL自2月17日至3月1日推出春節檔期「馬年好運來」，主打多家國際精品2.8折起及餐飲優惠，並搭配新春限定祥獅獻瑞迎新春、迎新戳好運及財神報喜發大財等活動，適合全家大小一站式走春逛街、歡聚同樂。

「迎新戳好運」有機會將價值萬元的OGAWA減壓沙發帶回家。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶OUTLET MALL表示，大年初一由「祥獅獻瑞迎新春」為馬年揭開序幕；初二至初三「迎新戳好運」，消費者只要花100元，就有機會將價值萬元的OGAWA減壓沙發、精品包、飯店住宿券、樂園門票帶回家，統統有獎，每日限量200份；初三到初五，更有充滿年味的「財神報喜發大財」，財神爺將於14：30、16：00現身發糖果、與現場消費者擲骰子比大小，贏家就能拿走紅包，讓春節多一份趣味。檔期期間，不只adidas、New Balance、UNDER ARMOUR推出特價，JYEYUN國際精品特賣會GUCCI、BURBERRY、LONGCHAMP、MICHAEL KORS、COACH等品牌，最低2.8折起，還有春節限定秒殺款福袋、NINE WEST限量鞋包優惠等，以親民價格入手好物。

春節檔期推出MICHAEL KORCORA限定秒殺款福袋。（麗寶樂園渡假區提供）

春節與親朋好友出遊聚餐，麗寶OUTLET MALL多家話題餐飲全新登場，如日式炸豬排人氣名店「勝博殿」推出新春限定「福氣開運海陸雙人御膳」、新進駐的「集客人間」凡點任一風味套餐，贈炸脆皮豆腐、即將登場的「米燒肉」主推燒肉結合居酒屋型態，多元肉品與豐富下酒料理，打造輕鬆熱鬧的用餐氛圍。想買伴手禮，物產展「韓國新春季」集結多款韓國人氣商品，韓味屋熟食全品項買5送1；年輕人也愛的一山一茶年節茶葉禮盒，可選擇自由搭配，或是經典原葉茶袋買10送1。

買樂園官網限定套票送農場門票，加碼贈開運刮刮卡。（麗寶樂園渡假區提供）

此外，麗寶樂園推出新春限定優惠，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城購買指定套票，免費玩美樂地親子農場外，加碼贈送新春開運刮刮卡1張，最大獎為價值19,800元的台南晶英酒店雙人住宿券，活動限量銷售至3月31日，售完為止。

