南國美籌備處春節首展 「微光中的寫生者」聚焦台灣近現代美術

南國美籌備處代理主任黃宏文（由右至左）、文化部次長李靜慧、南市府副秘書長徐健麟、台灣文學館長陳瑩芳館共同啟動開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原台南市美術館2館移作為「台南國家美術館」，籌備處於今年1月接手營運後，推出首檔展覽「微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展」，今（10）日開幕式，象徵南國美籌備處正式跨出第1步。

展廳打造沉浸式劇場《迎光而行》，觀者隨著光色推移，在畫面生成的過程中彷彿走入藝術家筆下風景。（南國美籌備處提供）

展覽以台灣近現代美術的重要起點「寫生」為核心，結合畫作、沉浸式影像、聲音裝置與互動科技，呈現藝術家觀看風景、感知土地並回應時代的多重方式，嘗試以當代策展語彙，重新開啟公眾與台灣藝術史之間的對話。

請繼續往下閱讀...

「微光中的寫生者」展出林玉山彩墨作品〈燕子口〉。（記者洪瑞琴攝）

文化部政務次長李靜慧表示，文化部持續推動「重建台灣藝術史2.0」，深化藝術史建構與社會溝通。《微光中的寫生者》如同序曲與扉頁，以當代方式喚起社會大眾對台灣近現代美術的關注，成為台南國家美術館籌備處與公眾對話的重要起點。她也指出，未來將持續結合研究、典藏與跨域合作，讓藝術史成為全民共享的文化資產。

李靜慧坦言，籌備處接手僅1個多月即迎來首展，心情「有些緊張」，未來文化部將持續支持台南國家美術館完善典藏制度與教育推廣，朝向專責近現代美術史的國家級美術館發展。

「微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展」今日開幕，文化界共同參與盛會。（記者洪瑞琴攝）

籌備處代理主任黃宏文表示，展覽以「景點」、「光影」、「色彩」、「視角」4大概念為策展結構，透過繪畫、聲音藝術、沉浸式影像與互動科技，展現當代藝術家對台灣近現代美術的再詮釋，使藝術史成為可被重新經驗、持續與社會互動的文化現場。

南國美於大年初一至初六每日加碼發送限量小紅包。（南國美籌備處提供）

《微光中的寫生者》展覽即日起至5月17日，展覽期間同步推出集字章、明信片與走讀活動，大年初一至初六每日加碼發送限量小紅包，詳情可上台南國家美術館籌備處官網（https://www.momatainan.gov.tw）及「全民近現代」臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法