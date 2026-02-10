自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

國旗改了又改？林玉山「獻馬圖」隱藏求生術 走進「關於那個三月」尋找自由足跡

2026/02/10 22:10

國旗改了又改？林玉山「獻馬圖」隱藏求生術 走進「關於那個三月」尋找自由足跡劉琬琳《獻馬圖記》動畫短片。
2020。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕1947年3月5日，高雄鹽埕籠罩在雨霧與硝煙中，一場事件不僅改寫了城市的走向，也開啟了恐懼與噤聲的年代。由高雄市立美術館 B1 KSpace推出的展覽「關於那個三月，我所記得的一些事」，將展場化為一處書寫者的私密書房，透過繪畫、雕塑、文學與劇場，補綴歷史中斷裂的縫隙。

展覽空間設計為一處被反覆整理的私人書房，展出林玉山的〈獻馬圖〉（右）、陳澄波〈阿里山遙望玉山〉（左1）等作品。（高美館提供）展覽空間設計為一處被反覆整理的私人書房，展出林玉山的〈獻馬圖〉（右）、陳澄波〈阿里山遙望玉山〉（左1）等作品。（高美館提供）

展覽中具指標性的作品，莫過於藝術大師林玉山的屏風畫作〈獻馬圖〉。這件完成於 1943年的作品，原意在記錄二戰末期民間徵調軍馬的時局風景。然而，在 1947年228事件後，為了在驟變的政治氣氛下生存，林玉山親手將畫中的日本旗改塗為中華民國國旗；直到 1999年修復時，刻意保留這段改畫痕跡，使其成為藝術家在歷史壓力下自我審查的真實見證。

李怡志、吳家銘合作的《高雄二二八》繪畫文本。（高美館提供）李怡志、吳家銘合作的《高雄二二八》繪畫文本。（高美館提供）

另一件引人駐足的展件，則是陳澄波的〈阿里山遙望玉山〉。陳澄波以強烈的主觀筆法凝視土地，然而在事件中，他以地方知識分子身分參與協調卻不幸遇害。畫中所展現的律動感與生命力，最終成為一位藝術家被迫中斷的人生與未竟的理想。

何經泰「白色檔案」系列攝影。（高美館提供）何經泰「白色檔案」系列攝影。（高美館提供）

蒲添生〈詩人〉（右）38×28×72公分，青銅。1947。（高美館提供）蒲添生〈詩人〉（右）38×28×72公分，青銅。1947。（高美館提供）

高美館表示，展覽不僅止於回顧，亦試圖探討時代下的藝術家如何透過創作延續思考。展場同時呈現何經泰「白色檔案」系列攝影、蒲添生青銅雕塑〈詩人〉，以及李怡志、吳家銘合作的《高雄二二八》繪畫文本。此外，2月 20日與 2月 27日將舉辦劇場《半爿天烏弄弄》特別版演出，以跨世代的對話方式，邀請觀眾重新回望那些未能走到未來的生命，以及他們所留下的自由足跡，展期將持續至3月1日。詳詢高雄市立美術館官網

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應