國旗改了又改？林玉山「獻馬圖」隱藏求生術 走進「關於那個三月」尋找自由足跡

劉琬琳《獻馬圖記》動畫短片。

2020。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕1947年3月5日，高雄鹽埕籠罩在雨霧與硝煙中，一場事件不僅改寫了城市的走向，也開啟了恐懼與噤聲的年代。由高雄市立美術館 B1 KSpace推出的展覽「關於那個三月，我所記得的一些事」，將展場化為一處書寫者的私密書房，透過繪畫、雕塑、文學與劇場，補綴歷史中斷裂的縫隙。

展覽空間設計為一處被反覆整理的私人書房，展出林玉山的〈獻馬圖〉（右）、陳澄波〈阿里山遙望玉山〉（左1）等作品。（高美館提供）

展覽中具指標性的作品，莫過於藝術大師林玉山的屏風畫作〈獻馬圖〉。這件完成於 1943年的作品，原意在記錄二戰末期民間徵調軍馬的時局風景。然而，在 1947年228事件後，為了在驟變的政治氣氛下生存，林玉山親手將畫中的日本旗改塗為中華民國國旗；直到 1999年修復時，刻意保留這段改畫痕跡，使其成為藝術家在歷史壓力下自我審查的真實見證。

李怡志、吳家銘合作的《高雄二二八》繪畫文本。（高美館提供）

另一件引人駐足的展件，則是陳澄波的〈阿里山遙望玉山〉。陳澄波以強烈的主觀筆法凝視土地，然而在事件中，他以地方知識分子身分參與協調卻不幸遇害。畫中所展現的律動感與生命力，最終成為一位藝術家被迫中斷的人生與未竟的理想。

何經泰「白色檔案」系列攝影。（高美館提供）

蒲添生〈詩人〉（右）38×28×72公分，青銅。1947。（高美館提供）

高美館表示，展覽不僅止於回顧，亦試圖探討時代下的藝術家如何透過創作延續思考。展場同時呈現何經泰「白色檔案」系列攝影、蒲添生青銅雕塑〈詩人〉，以及李怡志、吳家銘合作的《高雄二二八》繪畫文本。此外，2月 20日與 2月 27日將舉辦劇場《半爿天烏弄弄》特別版演出，以跨世代的對話方式，邀請觀眾重新回望那些未能走到未來的生命，以及他們所留下的自由足跡，展期將持續至3月1日。詳詢高雄市立美術館官網

