藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

踏進日本鳥取縣 遇到的不只是柯南和鬼太郎

2026/02/10 22:30

冬季的鳥取砂丘，變身成銀白世界。（鳥取縣政府提供）冬季的鳥取砂丘，變身成銀白世界。（鳥取縣政府提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕標榜全世界獨一無二用漫畫命名的2大機場：米子鬼太郎機場、鳥取砂丘柯南機場，都位於日本的鳥取縣，但一踏進鳥取縣，遇到的可不只是鬼太郎和柯南，還有很多的驚喜體驗，從桃園國際機場搭乘台灣虎航，約3小時航程可抵日本米子鬼太郎機場，由此開始探索鳥取縣之旅。

為了讓更多台灣旅人認識鳥取縣的魅力，鳥取縣知事平井伸治日前專程來台宣傳。（記者周幸叡攝）為了讓更多台灣旅人認識鳥取縣的魅力，鳥取縣知事平井伸治日前專程來台宣傳。（記者周幸叡攝）

櫻花綻放時的若櫻鐵道。（鳥取縣政府提供）櫻花綻放時的若櫻鐵道。（鳥取縣政府提供）

為了讓更多台灣旅人認識鳥取縣的魅力，鳥取縣知事平井伸治日前專程來台宣傳，首先介紹2027關西世界壯年運動會，鳥取縣內將有自行車、射箭、柔道及地面高爾夫等4種類賽事。參賽者也可趁機旅遊舉辦地的名勝，如自行車賽事所在地的倉吉市、北榮町，有優美的建築「倉吉白璧土藏群」、舊國鐵倉吉線廢線遺跡、青山剛倉故鄉館等；柔道賽事的米子市，擁有大山、皆生溫泉、弓濱海岸等名勝地；對於喜歡時尚的遊客，平井知事也特別介紹今年1月1日在境港市開幕的「Onitsuka Innovative Factory」，這是日本潮鞋品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）專用生產據點。

皆生溫泉是位於海邊的溫泉鄉。（鳥取縣政府提供）皆生溫泉是位於海邊的溫泉鄉。（鳥取縣政府提供）

鳥取物產豐富，四季旬之美食眾多。（鳥取縣政府提供）鳥取物產豐富，四季旬之美食眾多。（鳥取縣政府提供）

平井伸治強調，鳥取的觀光資源豐富，因漫畫家水木茂、青山剛昌而贏得「漫畫王國」美名，與鬼太郎、柯南相關的旅遊內容多元有趣，例如白天安排搭乘鬼太郎彩繪列車、柯南彩繪列車優遊，晚上走水木茂之路找尋妖怪身影，從白天到夜晚，都有不同的探索樂趣。鳥取還有「美食天國」稱號，松葉蟹、岩牡蠣，鳥取和牛、二十世紀梨、西瓜、山藥、蕗蕎等，都讓人食指大動。此外，鳥取更有日本獨特的砂丘、壯麗的大山，以及三朝溫泉、皆生溫泉、鳥取溫泉等10大溫泉區；人文慶典方面的倉吉打吹祭、鳥取傘舞祭，米子巨大祭等，這些都是值得台灣旅人深入探訪的魅力。

