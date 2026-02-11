自由電子報
藝文 > 即時

蟲蟲變變變！陳家邦「安棲之所」 雕出微觀世界的生存縫隙

2026/02/11 09:30

陳家邦〈擬嚴龍螳螂-2〉樟木、牛樟木、楠木、壓克力，30×27×28公分。2024。（伊日生活提供）陳家邦〈擬嚴龍螳螂-2〉樟木、牛樟木、楠木、壓克力，30×27×28公分。2024。（伊日生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當世界變動得太快，我們該如何安放自己的位置？台灣藝術家陳家邦最新個展「安棲之所」，即日起於伊日後樂園 BACK Y登場，展覽以「昆蟲擬態」為創作核心，陳家邦透過精湛的木雕技法，將昆蟲、植物與生活器物交織成神祕的複合形象，從微觀生命的生存狀態出發，回望人類在當代社會尋求歸屬感的集體渴望。

陳家邦〈擬亞猴鹿角蕨瓢蟲〉樟木、楠木、壓克力，41×80×40 公分。2025。（伊日生活提供）陳家邦〈擬亞猴鹿角蕨瓢蟲〉樟木、楠木、壓克力，41×80×40 公分。2025。（伊日生活提供）

陳家邦1995年生於台中，畢業於台灣藝術大學雕塑學系研究所，長期以木雕為主要創作媒材，他保留木材的原始紋理與生長痕跡，將其視為時間與自然的記憶載體，同時，他長時間飼養與觀察昆蟲，因此，昆蟲在他的作品中不只是造型來源，亦是感知環境、情緒與生存狀態的媒介。

陳家邦〈擬嚴龍螳螂-1〉樟木、黑火山石、陶、壓克力顏料上色，49×24.3×34.3公分。2023。（伊日生活提供）陳家邦〈擬嚴龍螳螂-1〉樟木、黑火山石、陶、壓克力顏料上色，49×24.3×34.3公分。2023。（伊日生活提供）

特別的是，在「安棲之所」中，昆蟲的身體與花紋潛藏於葉脈與枝節之間，日常器物的輪廓則轉化為殼、巢或遮蔽結構。這些形象不再清楚區分自然或人造，而是形成一種彼此依存的存在狀態。昆蟲擬態植物以避開掠食，植物攀附器物延續生長，而人類則在物件中建立安全感與歸屬感，三者在作品裡形成平行卻相互映照的關係。

陳家邦的創作視野，亦延伸至消費社會中的日常圖樣與物件，透過昆蟲外形與紋理的置換與變形，回應人們在慣性使用與過度消費之間的矛盾處境。對他而言，擬態不只是單純地模仿，更是回應環境的方式，也是在限制中找到生存縫隙的行動。如同展名「安棲之所」不指向一個具體空間，而是呈現一種狀態的提問。

陳家邦試圖在在界線模糊、身分流動的當代，探問人是否能在不完全屬於任何一方的情況下，仍然安心存在？展場中的木雕作品靜靜佇立，如同尚未被命名的生物，邀請觀眾放慢腳步，在觀看之間，重新思考自己與環境的距離，以及各自正在尋找或已悄然建立的棲身之地。展期至3月14日。

