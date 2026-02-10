台北木偶劇團新晉台灣品牌團隊 李遠親訪委以重任

文化部長李遠訪視位於八里的台北木偶劇團，參與年前送神儀式。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部表演藝術最高金額的補助機制「台灣品牌團隊」，繼去年新增布拉瑞揚舞團之後，今年又加入台北木偶劇團，文化部長李遠今（10）日特別前往位於八里的台北木偶劇團，參與年前送神儀式，也祝賀劇團擠身台灣品牌團隊，成為台灣文化外交的名片之一。

李遠表示，台灣品牌團隊肩負著代表台灣走向國際，以及發揮台灣影響力、拓展觀眾，並持續傳承文化與技術的重要任務。台北木偶劇團不僅已傳承4代，更持續創新，也已走向國際，除了確實符合台灣品牌團隊目標外，劇團以中小型布袋戲形式加入，也是這項補助實質拓展了更多元的類型。

請繼續往下閱讀...

劇團演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲《扮三仙》。（記者凌美雪攝）

台北木偶劇團原為「Taiwan Top團隊」，且甫於上月獲得「年度最佳團隊」加碼的50萬元最高獎勵金，如今又從激烈審查中，獲選成為台灣品牌團隊，雖然500萬元是8團中獲補金額最低的「新生」，仍可說是喜上加喜。因此，劇團今天特別演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲《扮三仙》。

台北木偶劇團創立於2010年，創辦人之一新北市無形文化資產北管音樂保存者林永志表示，得知獲選時「感覺很像中樂透」，但也備感肩上的責任更重大了。問他怎麼規劃這筆補助用途時，他說，已經在洽談今年赴日本與義大利演出的行程，但第一個想先做的事情是，終於可以為團員加薪。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法