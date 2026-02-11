自由電子報
藝文觀點

115年度台灣品牌團隊獲選名單出爐 李遠：不能永遠只靠6團

2026/02/11 01:19

與文化部長李遠（前排左3）訪視新獲選的台灣品牌團隊台北木偶劇團，並與人間國寶邱火榮藝師（前排左2）合影。（記者凌美雪攝）與文化部長李遠（前排左3）訪視新獲選的台灣品牌團隊台北木偶劇團，並與人間國寶邱火榮藝師（前排左2）合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕115年度「文化部台灣品牌團隊計畫」補助名單上週公告，文化部長李遠昨日訪視此次新增的布袋戲團隊台北木偶劇團時，談到近2年從6團增加為8團的用心，他說，雖然要增加入選團隊有很多困難需要克服，但正如林懷民、朱宗慶等所說，品牌團隊不能永遠只靠6個團。

李遠說，台灣品牌團隊維持多年6團的規模，但台灣品牌團隊肩負著代表台灣走向國際，以及發揮台灣影響力、拓展觀眾，並持續傳承文化與技術的重要任務。因此，繼去年新增布拉瑞揚舞團之後，今年再增台北木偶劇團，該團不僅已傳承4代，更持續創新，也已走向國際，除了確實符合台灣品牌團隊目標外，以中小型布袋戲形式加入，也是這項補助實質拓展了更多元的類型。

文化部說明，李遠接任文化部長後，力推「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」及「地方傑出團隊」補助金三角的概念，除強化健全表演藝術生態，也希望逐年從「Taiwan Top」選出可以晉身「台灣品牌」的團隊，給予更多補助，也賦予更高的期待。

今年8個團隊還包括已入列多年的唐美雲歌仔戲團、優人、明華園、紙風車、雲門與朱宗慶打擊樂團，總補助金額提高為年度營運及藝文扎根計畫1億2,500萬元、國際交流計畫2,990萬元，總計1億5,490萬元。各團隊獲補助金額詳見文化部獎補助資訊網（https://reurl.cc/jmNRz1）。

