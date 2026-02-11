自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

Happy Horse快樂馬不停！高美館三館串連親子創作、市集展演迎馬年

2026/02/11 14:21

春節期間高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展，每日下午有專家導覽。（高美館提供）春節期間高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展，每日下午有專家導覽。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕迎接2026丙午馬年，高雄市立美術館、兒童美術館和內惟藝術中心以「Happy Horse！快樂馬不停！」為題，策畫一系列精采走春活動，三館場域相互串連，涵蓋親子創作、藝文展演與風格市集，邀請民眾到高美館園區走春，開啟新年新希望。

高美館表示，今年新春活動以「馬」的精神為引，設計多場親子共創的藝術體驗，本週六（14日）情人節當天情侶、夫妻雙人同行，享特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」票券、語音導覽機租借買一送一，也歡迎至「馬年拼好緣－拼圖鑰匙圈手作」共同完成專屬紀念小物。

高美館大年初一（17日）以「馬上福到迎新年」版印活動展開，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方。（高美館提供）高美館大年初一（17日）以「馬上福到迎新年」版印活動展開，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方。（高美館提供）

大年初一（17日）以「馬上福到迎新年」版印活動展開，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方，將祝福帶回家，年節三館推出「馬吉馬力◆迎新賀禧」、「彩繪春行．紙藝動動馬」、「年獸型，不形？」、「藝馬當先，趣塗畫」、「感動馬．創意彩繪」等親子創作活動。

高美館大年初三「彩繪春行．紙藝動動馬」活動，邀請大小朋友發揮想像力，製作一匹獨具風格的搖搖馬。（高美館提供）高美館大年初三「彩繪春行．紙藝動動馬」活動，邀請大小朋友發揮想像力，製作一匹獨具風格的搖搖馬。（高美館提供）

高美館大年初三「摺彩馬，樂迎春」活動，民眾可透過藝術家Mr.獨特的創作手法，製作年節色彩紙塑小馬。（高美館提供）高美館大年初三「摺彩馬，樂迎春」活動，民眾可透過藝術家Mr.獨特的創作手法，製作年節色彩紙塑小馬。（高美館提供）

另規畫多場展演及展覽推廣活動，初四（20日）於高美館Kspace登場的《半爿天烏弄弄》劇場，在地劇團工作者黃勤芳以受難者遺族第4代為敘事視角，帶領觀眾透過世代記憶重新理解歷史留下的痕跡；同日另有「2026高雄獎」藝術家王淨薇行為表演〈永遠維持現狀〉，初五（21日）「陳仁和建築中的幾何之森」積木達人吳寬瀛從建築形式、空間概念等視角切入，解析前輩建築師陳仁和的結構表現與空間語彙。

呼應園區國際特展馮．沃爾夫的花園堡壘Mr.の奇想愛情，高美館特別規畫於初二（18日）、初四（20日）從「此拼圖非彼拼圖」的創意拼貼、充滿節慶感的「摺彩馬，樂迎春」，到「我的超扁平宇宙」絹印彩繪，民眾透過實作與特展作品進行深度對話，連假期間每日下午亦有馮．沃爾夫的花園堡壘專家導覽。

戶外市集「小世界—新春小徑」初四至初六連續3天下午，匯集職人手作、原創設計及特色餐飲，新春活動詳細資訊請見高美館官網（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁Instagram「高雄市立美術館」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應