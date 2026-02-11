Happy Horse快樂馬不停！高美館三館串連親子創作、市集展演迎馬年

春節期間高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展，每日下午有專家導覽。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕迎接2026丙午馬年，高雄市立美術館、兒童美術館和內惟藝術中心以「Happy Horse！快樂馬不停！」為題，策畫一系列精采走春活動，三館場域相互串連，涵蓋親子創作、藝文展演與風格市集，邀請民眾到高美館園區走春，開啟新年新希望。

高美館表示，今年新春活動以「馬」的精神為引，設計多場親子共創的藝術體驗，本週六（14日）情人節當天情侶、夫妻雙人同行，享特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」票券、語音導覽機租借買一送一，也歡迎至「馬年拼好緣－拼圖鑰匙圈手作」共同完成專屬紀念小物。

高美館大年初一（17日）以「馬上福到迎新年」版印活動展開，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方。（高美館提供）

大年初一（17日）以「馬上福到迎新年」版印活動展開，民眾可親手印製由藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸的春聯與斗方，將祝福帶回家，年節三館推出「馬吉馬力◆迎新賀禧」、「彩繪春行．紙藝動動馬」、「年獸型，不形？」、「藝馬當先，趣塗畫」、「感動馬．創意彩繪」等親子創作活動。

高美館大年初三「彩繪春行．紙藝動動馬」活動，邀請大小朋友發揮想像力，製作一匹獨具風格的搖搖馬。（高美館提供）

高美館大年初三「摺彩馬，樂迎春」活動，民眾可透過藝術家Mr.獨特的創作手法，製作年節色彩紙塑小馬。（高美館提供）

另規畫多場展演及展覽推廣活動，初四（20日）於高美館Kspace登場的《半爿天烏弄弄》劇場，在地劇團工作者黃勤芳以受難者遺族第4代為敘事視角，帶領觀眾透過世代記憶重新理解歷史留下的痕跡；同日另有「2026高雄獎」藝術家王淨薇行為表演〈永遠維持現狀〉，初五（21日）「陳仁和建築中的幾何之森」積木達人吳寬瀛從建築形式、空間概念等視角切入，解析前輩建築師陳仁和的結構表現與空間語彙。

呼應園區國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」、「Mr.の奇想愛情」，高美館特別規畫於初二（18日）、初四（20日）從「此拼圖非彼拼圖」的創意拼貼、充滿節慶感的「摺彩馬，樂迎春」，到「我的超扁平宇宙」絹印彩繪，民眾透過實作與特展作品進行深度對話，連假期間每日下午亦有「馮．沃爾夫的花園堡壘」專家導覽。

戶外市集「小世界—新春小徑」初四至初六連續3天下午，匯集職人手作、原創設計及特色餐飲，新春活動詳細資訊請見高美館官網（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

