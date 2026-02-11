國資圖年度借閱排行出爐 文學類這本書最多人看

國資圖每年吸引不少愛書人借閱書籍。（國資圖提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立公共資訊圖書館公布2025年全年借閱排行，文學類首次由《關於我轉生變成史萊姆這檔事》奪冠，與第2次入榜《全知讀者視角》分居前2名，非文學類由《原子習慣》躍升年度冠軍，兒童書由《神奇樹屋系列》躍升第1名。

國資圖指出，去年一年文學類排行榜中，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《全知讀者視角》分居前兩名，展現網路世代結合影視作品的影響力；武俠經典依舊具備高度號召力，金庸著作《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《鹿鼎記》等作品入榜，日韓輕小說包括《特殊傳說》系列、《藥師少女的獨語》、《魔女之旅》等作品穩定上榜，顯示奇幻、冒險與成長題材仍是文學閱讀的重要動能。

非文學類冠軍由《原子習慣》拿下，連年熱門的《被討厭的勇氣》則位居第2名，另《蔡康永的情商課》、《快思慢想》、《你的善良必須有點鋒芒》、《高敏感是種天賦》、《底層邏輯》等長銷作品仍維持高熱度。

兒童書排行榜以《神奇樹屋系列》位居第1名，《怪傑佐羅力系列》居次，兼具故事性與閱讀推進力的系列書籍仍是兒童閱讀的重要助力，以永續與環境議題為主軸的《地球公民365》亦進入第3名。另《麥克DO科學》、《名偵探福爾摩斯》、《數學益智王》、《圖解科學大驚奇》、《能源危機大作戰》等科普題材作品入榜，反映知識型閱讀仍是兒童書的重要主流。

漫畫借閱排行榜中，《名偵探柯南》再度奪冠，達成九連霸，《尋寶記系列》、《植物大戰殭屍系列》、《科學實驗王系列》名列前段，顯示結合知識與趣味性的漫畫作品，仍深受兒童與青少年族群喜愛。《屁屁偵探系列》則首度進入前10名，成為本年度漫畫榜的一大亮點。

