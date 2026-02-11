從許仙跳到五十肩！舞蹈家吳義芳揭露「挺身」密碼 公視《藝術很有事》直擊舞蹈家與骨刺共舞的日常

2024年《吳義芳60獨舞〈ME_WE〉》，從身分破題，以三個段落從自我延伸他人，探索人生之可能，打破角色定位，再塑生命旅程。（風之舞形舞團提供，劉振祥攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》最新一集《一個人跳舞 吳義芳》，貼身記錄這位舞者自 40歲起立下的嚴苛約定：每五年推出一次獨舞作品。這不只是體能的挑戰，更是他與年齡、時間的一場正面對話。

吳義芳在片中透露，從40歲到60歲的每一檔獨舞演出，必定會出現同一個關鍵動作「挺身」。 他坦言，這是一個測試，用來確認自己是否還跳得起來。2024年的《吳義芳60獨舞〈ME/WE〉》海報，特別比照40歲時的版本，以同樣的挺身動作作為核心意象，完成一場跨越20年的身體對話。對他而言，獨舞是檢視身體的方式，觀察不同階段執行舞蹈的身體有什麼變化。

風之舞形舞團創辦人暨藝術總監吳義芳分享，40歲至60歲，每5年一次的獨舞旅程。（公視提供）

1963年出生的吳義芳，曾是雲門舞集最受矚目的首席舞者之一，飾演過《紅樓夢》賈寶玉、《白蛇傳》許仙等經典角色，《家族合唱》的乩童、《九歌》的雲中君，雲門舞集創辦人林懷民曾盛讚：「看吳義芳跳舞是一件過癮的事。」2002年吳義芳自立門戶，創立風之舞形舞團，開始了一個人站上舞台的旅程。隨著年歲增長，他也面臨五十肩、骨刺等傷痛的考驗。他認為，年紀是相對於身體的，現在的獨舞不只是為了證明能力，更是在學習如何與傷痛和平共處。這種韌性源自他的成長背景，國小時父親驟逝，母親不服輸的堅強性格深深影響了他，加上體操隊出身所學會的忍痛能力，讓他能一路堅持至今。

《吳義芳60獨舞〈ME_WE〉》，從身分破題，以三個段落從自我延伸他人，探索人生之可能，打破角色定位，再塑生命旅程。（風之舞形舞團提供，劉振祥攝）

除了舞台片段，節目也走進吳義芳的生活空間，真實呈現他日常的肌力訓練與賞鰻興趣。透過紀錄片，觀眾能看見一位舞者如何將生命精進的過程轉化為藝術，直到無法再跳的那天。完整內容詳詢公視《藝術很有事》YouTube頻道。

