藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

穿梭時空尋找記憶 屏縣九如玉泉社區打造老照片回憶故事館

2026/02/11 14:31

玉泉社區以種植香蕉等作物為主，社區發展協會總幹事邱文瑞提供攝於約60年前的香蕉集貨中心。（記者羅欣貞攝）玉泉社區以種植香蕉等作物為主，社區發展協會總幹事邱文瑞提供攝於約60年前的香蕉集貨中心。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉玉泉社區是客家聚落，在地青年有感於許多承載著共同記憶的場景與故事逐漸消逝，透過屏縣府文化處青年參與社造計畫，與玉泉社區發展協會合作，在社區活動中心打造「老照片回憶故事館」，讓消失的街景與人文故事重新活過來。

屏縣九如鄉玉泉社區發展協會將於活動中心設置「老照片回憶故事館」，目前先舉辦老照片展。（記者羅欣貞攝）屏縣九如鄉玉泉社區發展協會將於活動中心設置「老照片回憶故事館」，目前先舉辦老照片展。（記者羅欣貞攝）

玉泉禪寺為玉泉社區的信仰中心，原名「化修堂」，1945年時由涂招弟女士捐出200餘坪土地順利興建，改名「玉泉宮」；至1977年時更名為「玉泉禪寺」，之後又有信徒捐約800坪土地，由謝錦輝先生提議籌設成立「菩提幼稚園」。

玉泉社區發展協會理事長黃耀田表示，社區活動中心旁邊就是菩提幼稚園，有8間教室，除了九如外當時有許多孩子是從屏東市、長治、里港、以及高樹來這裡就讀，最多人時有到2、300人，還有2輛娃娃車接送，直到10年前才停止招生。

玉泉禪寺是玉泉社區信仰中心，地方目前展開以「九如鄉玉泉禪寺附設菩提幼稚園」為主的老照片徵集活動。（記者羅欣貞攝）玉泉禪寺是玉泉社區信仰中心，地方目前展開以「九如鄉玉泉禪寺附設菩提幼稚園」為主的老照片徵集活動。（記者羅欣貞攝）

隨著時光流逝，昔日的孩童已成地方中堅力量，社區展開以「九如鄉玉泉禪寺附設菩提幼稚園」為主的老照片徵集活動，邀請曾在菩提幼稚園就讀的孩童，一同翻開塵封相簿，拼湊出九如鄉珍貴的人文風景，不管是黑白或彩色的校園生活照、畢業團體照或與老師的合影，讓當年的溫馨故事重新被看見。目前收集了100多張老照片，精選其中50張現於社區活動中心展出。

這項社造計畫由玉泉社區尚在大學就讀的邱翊凱與陳致廷等人發起，先徵集老照片、展出老照片，再設置常態性的故事館，屏縣社區營造中心計畫專員黃政誥也是玉泉社區子弟，家裡提供了鄉里耆老在廟前的合影，他表示，自己的曾祖父也在照片中，這是徵集至目前，年代最久的老照片，約攝於70年前。

玉泉子弟黃政誥家中提供攝於約70年前的老照片。（記者羅欣貞攝）玉泉子弟黃政誥家中提供攝於約70年前的老照片。（記者羅欣貞攝）

玉泉社區發展協會總幹事邱文瑞表示，若持有與玉泉禪寺、菩提幼稚園或社區早期生活相關的照片，都可持續提供給社區進行數位掃描保存，一起透過鏡頭，找回那些在時光河流中閃耀的玉泉記憶。

