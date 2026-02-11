自由電子報
藝文 > 即時

台灣新銳導演太猛！呂柏勳首部長片讓國際買家搶著看 《懸日掛月》入選柏林市場展

2026/02/11 12:30

導演呂柏勳首部長片《懸日掛月》亦脫穎而出入選「Far East in Progress WIP」單元。（文策院提供）導演呂柏勳首部長片《懸日掛月》亦脫穎而出入選「Far East in Progress WIP」單元。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年柏林影展與歐洲電影市場展將於2月12日盛大開幕。文化內容策進院（文策院）今年集結51家業者與100件作品前進德國，展現台流影視的強大韌性。其中，新生代導演莊榮祚的兒少短片《你吹Do，我吹Si》成功闖進「新世代」競賽單元（Generation Kplus），成為台灣繼2023年後再度入選此單元的兒童佳作。選片人讚譽該片以細膩筆觸捕捉孩童間的情感流轉，展現極具共鳴的台式敘事。

作家劉思坊奇幻小說《怪城少女》入選「Books at Berlinale」單元。（文策院提供）作家劉思坊奇幻小說《怪城少女》入選「Books at Berlinale」單元。（文策院提供）

在文學改編方面，作家劉思坊的奇幻小說《怪城少女》也傳來捷報，入選大會合製市場展的「Books at Berlinale」單元。《怪城少女》以90年代的台北為背景，透過少女視角對成人社會提出反思。此外，在歐洲電影市場展與多個國際節慶合作的「Far East in Progress WIP」單元中，導演宋康欣的《拾光》與呂柏勳的首部長片《懸日掛月》雙雙入選。 呂柏勳在短片時期便已備受關注，此次長片新作再次證明台灣新銳創作者已具備與國際市場接軌的實力。

導演莊榮祚的兒少短片《你吹Do，我吹Si》闖進柏林影展「新世代」競賽單元（Generation Kplus）。（文策院提供）導演莊榮祚的兒少短片《你吹Do，我吹Si》闖進柏林影展「新世代」競賽單元（Generation Kplus）。（文策院提供）

文策院董事長王時思指出，歐洲電影市場展是年度首場國際影視盛會，也是台灣作品接軌國際的關鍵前哨站。文策院致力於串起世界與台灣文化產業的連結，讓世界看見台灣在跨國合製與投資的企圖心。

