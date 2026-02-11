自由電子報
藝文 > 即時

文策院「台灣館」進軍歐洲電影市場展 《陽光女子合唱團》等百件作品搶灘歐洲

2026/02/11 19:00

台灣館將於歐洲電影市場展（EFM）展出近期迴響熱烈的 票房冠軍《陽光女子合唱團》。（文策院提供）台灣館將於歐洲電影市場展（EFM）展出近期迴響熱烈的 票房冠軍《陽光女子合唱團》。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年柏林影展與歐洲電影市場展將於2月12日盛大開幕。文化內容策進院（文策院）今年亦將於2月13日舉辦「台灣提案專場（Taiwan Spotlight Pitching Session）」，集結51家業者與100件作品前進德國，展現台流影視的強大韌性。其中，除了競賽作品，多部具有市場爆發力的IP也成為焦點。其中包括近期蟬聯票房冠軍的《陽光女子合唱團》，以及由入圍2025金馬獎最佳新演員林怡婷主演的《恨女的逆襲》。 此外，渡邊直美與劉以豪攜手演出的恐怖喜劇《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，以及經典動畫續作《魔法阿媽2：魔法小豆苗》，亦在展出清單之列。

文策院董事長王時思表示：「歐洲電影市場展（EFM）做為年度首場國際影視盛會，不僅是掌握全球影視脈動的重要指標，更是台灣作品接軌國際的關鍵前哨站。文策院致力於將台灣豐富的文化呈現到世界舞台，透過參展，我們希望能串起世界和臺灣文化產業的連結，也讓世界看見台灣在跨國合製與投資的積極與企圖心，讓台灣多元文化的優勢能孕育出更多國際合作的優秀作品。」

文策院表示，今年入選的5組團隊皆具備國際合製潛力，包含導演陳彥廷與黃茂昌監製的《一件好事》、曹仕翰與潘之敏的《我們的世界末日》、蘇亦瑄與粟田経弘的《焰花》、鄧依涵與沈俞樺的《戀人來日》，以及曾獲柏林泰迪熊獎的導演黃惠偵新作紀錄片《LOMÁ》。 這些團隊在專業培訓後，將直接對接全球選片人與投資者，促成更多跨國合製機會。

台灣館也將同步展出多部數位修復經典，如蔡明亮的《愛情萬歲》、萬仁的《超級公民》以及改編自文學名作的《拒絕聯考的小子》，展現台灣內容產業深厚的文化底蘊。文策院期盼，透過參與這場影視盛會，讓台灣多元文化優勢孕育出更多優秀國際合作，進一步強化台流內容在全球市場的影響力。

