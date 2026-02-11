台灣客家文化館春節講客集字贏手機 發財金加碼4000份放送

台灣客家文化館外，今年農曆春節將安排舞獅等藝陣表演。（客發中心提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節將屆，客家委員會客家文化發展中心將於17日至21日（大年初一至初五），在台灣客家文化館舉辦「春來迎客—講客鬧新年」系列活動，推出8大主題系列活動，並安排藝陣、音樂舞蹈及街頭藝術等精采演出，每年新春必蒐集的發財金，今年加碼發放4000份。

台灣客家文化館坐落於苗栗縣銅鑼鄉山城，館內擁有豐富多元的文化展覽，環繞館舍的好客公園可欣賞多樣植栽景觀，戶外空橋、階梯廣場及半月池等特色空間，更是網友熱門美拍景點，每逢春節皆吸引逾萬人次遊客到訪。

今年發財金以Q版「馬上發財」造型設計，相當討喜。（客發中心提供）

客發中心主任謝勝信指出，今年春節以「講客語」為主題，推出8大主題系列活動，其中最受歡迎的「交運大挑戰」，完成3道關卡即可獲得文創好禮「講客按鍵吊飾」，春節期間民眾至現場可加入體驗活動。館內外同步規畫「藝文大賞」，安排藝陣、音樂舞蹈及街頭藝術等精采演出，共計15場展演節目；研習教室每日推出兩場「賀禮手作—幸福製皂」及「環教體驗—醃福菜」，邀請民眾親手製作專屬的新年禮物。

適合全家同樂的活動還包括「當好彩疊疊樂」，挑戰疊紅粄成為當日MVP即可贏得平板電腦；以及「福氣躲貓貓」，完成任務拍照打卡即可體驗扭蛋機，獲得新年好禮。大年初二限定舉辦的「揣令子挑戰賽」，邀請百人同場競賽、共下猜謎打頭名。每年新春必蒐集的發財金，今年加碼發放4000份，民眾可透過參與「伯公巡庄」、與神同行，或體驗「跌三烏」小遊戲獲得。今年發財金以Q版「馬上發財」造型設計，相當討喜。

農曆春節期間，台灣客家文化館將安排發放發財金。（客發中心提供）

客發中心指出，今年創意規畫「集字福袋」活動，民眾透過參加年節主題活動或於館內消費，即可獲得集字卡，集滿指定客語吉祥話即可兌換好禮，獎項包含好客商城禮品、生活小物，還有iPhone 17、Switch 2等大獎，為春節行春增添驚喜與期待。

