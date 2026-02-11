故宮南院開春特展登場 展歷代馬畫與《馬關條約》原件

故宮南院開春特展，展出民國畫家馬晉等馬畫作品。（故宮南院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕因應農曆馬年到來，故宮博物院南部院區以「馬」規畫開春展覽，今起到5月10日展出「萬馬歡騰——丙午年歷代畫馬精粹」特展，除有13件不同朝代馬畫作品，還結合數位動畫、投影與光雕技術，讓朗世寧〈百駿圖〉與民眾互動；2月15日起「地緣政治的國際萬象——14至19世紀的東亞世界」登場，展出《馬關條約》等原件，引領民眾回顧以「職貢體制」為核心的東亞國際秩序。

故宮南院「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）

「萬馬歡騰——丙午年歷代畫馬精粹」今起登場，策展人、故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬表示，馬長期為人類馴養重要夥伴，是交通與軍事的資源，也被賦予忠誠、精神與理想的象徵意涵，歷代馬畫常見的主題如天馬、貢馬、瘦馬、番馬、人馬，呈現在文人精神與歷史境遇的多重意涵。

蘇雅芬表示，此次展覽分為「百駿生態」、「歷代馬畫」2大單元，展出如清朝朗世寧〈畫愛烏罕四駿〉、民國畫家馬晉摹繪的〈百駿圖〉等作品，此外，還有數位展示〈古畫動漫——百駿圖〉、一樓大廳「光彩駿躍：馬年數位互動展」，結合數位科技、投影與光雕技術，展現朗世寧〈百駿圖〉駿馬變化。

故宮南院以投影動畫、立體光雕技術，讓朗世寧〈百駿圖〉駿馬呈現豐富毛色與姿態。（故宮南院提供）

除了開春特展，故宮南院2月14日至22日天天開館（2月16日開館至下午4點），還安排解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目；2月14日至18日憑門票可領取「畫馬迎新．DIY彩繪春聯」材料包，完成後可帶回獨特的紅包袋，2月24日至3月1日憑門票有機會兌換限量「故宮小雪鵰」或「喔熊馬抵嘉」小提燈。

因應2026台灣燈會在嘉義縣舉行，故宮南院推出入館優惠，3月3日元宵節全天免費參觀，3月4日至15日每天下午3點後免費參觀。

