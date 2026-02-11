自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

故宮南院開春特展登場 展歷代馬畫與《馬關條約》原件

2026/02/11 17:46

故宮南院開春特展，展出民國畫家馬晉等馬畫作品。（故宮南院提供）故宮南院開春特展，展出民國畫家馬晉等馬畫作品。（故宮南院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕因應農曆馬年到來，故宮博物院南部院區以「馬」規畫開春展覽，今起到5月10日展出「萬馬歡騰——丙午年歷代畫馬精粹」特展，除有13件不同朝代馬畫作品，還結合數位動畫、投影與光雕技術，讓朗世寧〈百駿圖〉與民眾互動；2月15日起「地緣政治的國際萬象——14至19世紀的東亞世界」登場，展出《馬關條約》等原件，引領民眾回顧以「職貢體制」為核心的東亞國際秩序。

故宮南院「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）故宮南院「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）

「萬馬歡騰——丙午年歷代畫馬精粹」今起登場，策展人、故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬表示，馬長期為人類馴養重要夥伴，是交通與軍事的資源，也被賦予忠誠、精神與理想的象徵意涵，歷代馬畫常見的主題如天馬、貢馬、瘦馬、番馬、人馬，呈現在文人精神與歷史境遇的多重意涵。

蘇雅芬表示，此次展覽分為「百駿生態」、「歷代馬畫」2大單元，展出如清朝朗世寧〈畫愛烏罕四駿〉、民國畫家馬晉摹繪的〈百駿圖〉等作品，此外，還有數位展示〈古畫動漫——百駿圖〉、一樓大廳「光彩駿躍：馬年數位互動展」，結合數位科技、投影與光雕技術，展現朗世寧〈百駿圖〉駿馬變化。

故宮南院以投影動畫、立體光雕技術，讓朗世寧〈百駿圖〉駿馬呈現豐富毛色與姿態。（故宮南院提供）故宮南院以投影動畫、立體光雕技術，讓朗世寧〈百駿圖〉駿馬呈現豐富毛色與姿態。（故宮南院提供）

除了開春特展，故宮南院2月14日至22日天天開館（2月16日開館至下午4點），還安排解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目；2月14日至18日憑門票可領取「畫馬迎新．DIY彩繪春聯」材料包，完成後可帶回獨特的紅包袋，2月24日至3月1日憑門票有機會兌換限量「故宮小雪鵰」或「喔熊馬抵嘉」小提燈。

因應2026台灣燈會在嘉義縣舉行，故宮南院推出入館優惠，3月3日元宵節全天免費參觀，3月4日至15日每天下午3點後免費參觀。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應