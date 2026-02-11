發錢了！愛爾蘭提供藝術家常態基本收入 週領12000元

愛爾蘭推出藝術家常態基本收入。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕愛爾蘭政府10日宣佈藝術家常態基本收入計畫，承諾未來3年每週向2000名藝術創作者，發放325歐元（約1萬2000台幣），該國文化部表示，這是全球首創之舉，希望有助於藝術創作。

《路透》10日報導，愛爾蘭在新型冠狀病毒（Covid-19）疫情後，於2022年開始試辦這項藝術家基本收入計畫，經過3年試辦取得成果後，決定常態實施。這項措施將採抽籤制，申請者被抽中後，每人可一次連續3年獲得補助，期滿後不得參與下一輪3年計畫。

過去美國舊金山、紐約也曾試辦類似計畫，不過，愛爾蘭文化部長歐唐納文（Patrick O'Donovan）表示，這是全球首創常態性實施藝術家基本收入，此舉將「讓愛爾蘭在重視文化和創意方面，有別於全球其他國家」，「這是其他國家尚未採取的重大一步」。歐唐納文表示，未來規劃逐步擴大受益人數。

該計畫試辦期間，共有超過8000人申請2000個名額。試辦參與者表示，基本收入減緩他們的財務壓力，使其得以投入更多時間創作。政府委託進行的成本效益分析也顯示，該計畫不僅降低藝術家陷入非自願財務困窘的機率，緩解其焦慮和減少對額外收入的依賴，此外，透過增加藝術相關支出、生產力提升，以及減少其他社會福利支出，試辦期間獲得的經濟效益，已經超過該計畫投入的淨成本7200萬歐元。

該國藝術推廣團體「全民藝術運動」（National Campaign for the Arts）成員、作曲家兼設計師鮑爾（Peter Power）表示，「這項計畫是一場真實世界測試」，了解當人們有穩定、而非不確定的收入時，會發生什麼改變；他指出，參與者有更多時間投入創作，不必為了維生而不得不從事與藝術無關工作，許多人也因此更能靠自己的創作作品維持生計。

