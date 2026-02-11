自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

發錢了！愛爾蘭提供藝術家常態基本收入 週領12000元

2026/02/11 19:56

愛爾蘭推出藝術家常態基本收入。（路透檔案照）愛爾蘭推出藝術家常態基本收入。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕愛爾蘭政府10日宣佈藝術家常態基本收入計畫，承諾未來3年每週向2000名藝術創作者，發放325歐元（約1萬2000台幣），該國文化部表示，這是全球首創之舉，希望有助於藝術創作。

《路透》10日報導，愛爾蘭在新型冠狀病毒（Covid-19）疫情後，於2022年開始試辦這項藝術家基本收入計畫，經過3年試辦取得成果後，決定常態實施。這項措施將採抽籤制，申請者被抽中後，每人可一次連續3年獲得補助，期滿後不得參與下一輪3年計畫。

過去美國舊金山、紐約也曾試辦類似計畫，不過，愛爾蘭文化部長歐唐納文（Patrick O'Donovan）表示，這是全球首創常態性實施藝術家基本收入，此舉將「讓愛爾蘭在重視文化和創意方面，有別於全球其他國家」，「這是其他國家尚未採取的重大一步」。歐唐納文表示，未來規劃逐步擴大受益人數。

該計畫試辦期間，共有超過8000人申請2000個名額。試辦參與者表示，基本收入減緩他們的財務壓力，使其得以投入更多時間創作。政府委託進行的成本效益分析也顯示，該計畫不僅降低藝術家陷入非自願財務困窘的機率，緩解其焦慮和減少對額外收入的依賴，此外，透過增加藝術相關支出、生產力提升，以及減少其他社會福利支出，試辦期間獲得的經濟效益，已經超過該計畫投入的淨成本7200萬歐元。

該國藝術推廣團體「全民藝術運動」（National Campaign for the Arts）成員、作曲家兼設計師鮑爾（Peter Power）表示，「這項計畫是一場真實世界測試」，了解當人們有穩定、而非不確定的收入時，會發生什麼改變；他指出，參與者有更多時間投入創作，不必為了維生而不得不從事與藝術無關工作，許多人也因此更能靠自己的創作作品維持生計。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應