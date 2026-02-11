自由電子報
藝文 > 品風格 > 品味生活

草草戲劇節18年 《第二幕 ACT II》看見一群人初衷

2026/02/11 21:00

戶外市集與行動藝術構成草草戲劇節最吸引人的風景。（草草戲劇節提供）戶外市集與行動藝術構成草草戲劇節最吸引人的風景。（草草戲劇節提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第18屆的草草戲劇節將於3月14、15日及21、22日，連續兩個週末在嘉義表演藝術中心舉行。年度主題為「第二幕 ACT II」，同名內台戲《第二幕 ACT II》也將於戲劇節期間演出。

「一群人一起完成一件事」是草草戲劇節的初衷。（草草戲劇節提供）「一群人一起完成一件事」是草草戲劇節的初衷。（草草戲劇節提供）

「戲劇的第二幕，是一個無法回頭點。地方的第二幕，存在於回來、留下、往返之間。人生的第二幕，是告別童年，卻還沒成為大人。」看到官網上對於「第二幕」詮釋，讓人有點感動，表示這個一群人一起完成一件事的藝術行動，持續且努力不忘初衷。「第二幕 ACT II」意味著從戲劇結構中的轉折時刻出發，回望地方、世代與個人生命的下一步行動。

其中，內台主題演出《第二幕 ACT II》是由阮劇團藝術總監汪兆謙領軍，主創顧軒攜手吳明倫、余品潔、莊庭瑜，並邀集素人與地方行動者共創，從返鄉青年、二地居者與居民的真實生命經驗出發，將個人故事轉化為劇場行動與現場事件。

多元且充滿活力的戶外演出。（草草戲劇節提供）多元且充滿活力的戶外演出。（草草戲劇節提供）

還有同名劇場特展「第二幕 ACT II」，將嘉義縣表演藝術中心整座演藝廳化身展場，巧用設計解構劇場背後龐雜而令人好奇的幕後工程，同時重現阮劇團代表作品《熱天酣眠》、《聽說他家》、《我是天王星》經典場景，帶領觀者從演員及技術人員的角度，感受劇場之於生命的重量與魔法。

戶外區域則延續草草戲劇節的「鬥鬧熱」傳統，透過市集、行動藝術與《春天大摒掃》等公共參與活動，讓人與人之間的相遇，構成草草戲劇節最吸引人的風景。詳詢草草戲劇節官網（https://linktr.ee/Grasstrawfestival）。

