世界母語日×新春驚喜 黃鳳姿繪本帶孩子走進台灣文學

國立台灣文學館今日發表繪本《華麗島的文學少女—黃鳳姿的寫作之路》華語版（左）、《風華艋舺ê文學少女—黃鳳姿ê寫作人生》台語版（右）。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕適逢2月21日「世界母語日」與農曆新春，國立台灣文學館自今（11）日起至3月1日，在台南本館與台北分館同步舉辦母語系列活動。活動包括台語繪本發表、台灣手語展覽體驗、園區生態導覽與肢體律動工作坊，邀民眾「動口、動手、動全身」，從文學出發，感受母語與多元文化的溫暖力量。

《風華艋舺ê文學少女》、《華麗島的文學少女》台、華雙語繪本新書發表會來賓合影，前排右起繪者陳芊榕、館長陳瑩芳、文化部政務次長李靜慧、繪本作者林安狗、台文改寫游沛綺。（台文館提供）

系列活動今日由台、華雙語繪本《風華艋舺ê文學少女—黃鳳姿ê寫作人生》（台語版）、《華麗島的文學少女—黃鳳姿的寫作之路》（華語版）新書發表會揭開序幕。文化部政務次長李靜慧、台文館長陳瑩芳，以及作者林安狗（本名林安琪）、插畫家陳芊榕、台文改寫游沛綺等共同出席，分享創作歷程與閱讀經驗。

游沛綺分享《風華艋舺ê文學少女》、《華麗島的文學少女》繪本台文改寫歷程。（台文館提供）

黃鳳姿（1928–2023）曾被譽為「文學少女」，出生於台北萬華。她自小受老師鼓勵踏上創作之路，作品多以台灣民俗與日常生活為題材，如《七娘媽生》、《七爺八爺》。李靜慧表示，這套書選在黃鳳姿處女作印刷日（1940年2月12日）及世界母語日前夕發表，別具意義，不僅響應國家語言政策，也讓母語教育在親子共讀中紮根。

繪本作者林安狗分享《風華艋舺ê文學少女》《華麗島的文學少女》繪本創作歷程。（台文館提供）

繪本以史料為基礎，由林安狗撰寫文本，幽默串連黃鳳姿的成長與創作故事；插畫由陳芊榕繪製，採兒童塗鴉風格，並參考1944年作品《台灣の少女》封面色調，內頁台語版附QR code，可聆聽配音，增添多重感官體驗。陳瑩芳指出，此書適讀國小中高年級以上，也適合親子共讀，是孩子跨越時空的禮物，透過圖文走進歷史，認識台灣文學先行者的生命與創作初心。

插畫家陳芊榕分享創作過程中，深入研究黃鳳姿前輩生長軌跡，將這份感性融入角色繪製。（台文館提供）

林安狗表示，希望透過繪本喚起大眾對日治時期以日語寫作作家的記憶；陳芊榕則分享創作過程，深入研究黃鳳姿12歲時的照片與歷史場景，將敏銳觀察與好奇心融入畫面，重現真實感與藝術細節。台文館以此系列填補台語與本土故事「橋梁書」的市場缺口，深化母語文化傳承。

