來自花蓮的深刻體會 蕭美琴為孩子搬椅子，親簽20本書限時抽獎

蕭副總統拋磚引玉，盼透過大家的響應，讓台灣的孩子們可以「坐台灣味的椅子，看台灣味的戲」。

〔記者凌美雪／台北報導〕副總統蕭美琴擔任紙風車368兒童藝術工程志工長達20年，響應紙風車「椅子會」活動，特別捐出20本親筆簽名《青年的四個大夢》，做為椅子會限時抽獎加贈回饋禮，向一路陪伴368走過全台鄉鎮的支持者致謝，並期盼拋磚引玉，邀請更多人加入「椅子會」行列。

紙風車說明，蕭副總統自20年前開始，就陪著紙風車從319走到368，在花蓮擔任立法委員時，更深刻了解城鄉藝文資源的差距，但也親眼見證紙風車的足跡遍布每一個鄉鎮。她說：「紙風車368工程的精神，不只是一個兒童表演藝術工程，更是不放棄任何一個孩子的精神，即使有些鄉鎮一年新生兒不到十人，仍然堅持到鄉鎮演出，不讓任何一位孩子被落下，這正是灣台重要的精神所在。」

紙風車368藝術工程將持續走進更多鄉鎮，透過「椅子會」讓支持的力量穩定延續，蕭副總統說：「謝謝跳出來當『椅子頭』以及加入『椅子會』的朋友們。」因此，特別提供《青年的四個大夢》親筆簽名書20本，作為致敬支持者的心意。紙風車說明，只要捐款1千元以上即可加入紙風車「椅子會」，即日起至3月2日下午3時止，凡加入椅子會即有機會加碼獲得「蕭美琴副總統親簽書」，詳細活動辦法可詢紙風車劇團FB粉絲頁。

