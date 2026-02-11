乘載美學、美食及貼心服務 山嵐號4/3優雅開啟西部新路線

觀光列車「山嵐號」4月3日起行駛西部新路線。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕獲「2025金點設計獎標章」的觀光列車「山嵐號」，於2025年4月19日風光亮相以來，在花東縱谷路線累積搭乘近2萬人次，挾著這股高人氣，山嵐號將路線從東部開展到西部，全新路線首度串聯台南至彰化，4月3日起正式啟程，去程路線為台南-後壁-大林-彰化，回程經社頭、二水回台南，每週五、六、日運行，即日起可至雄獅旅遊官網預訂，共推出套票及5種主題的團體行程。

「山嵐號」主題為「旬味觀光列車」，新路線列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀。（記者周幸叡攝）

外觀塗裝融入台灣山巒和平原間霧氣繚繞的景觀意象，「山嵐號」彩繪著柔亮的漸層黃色，不論是穿梭於金黃稻浪或是在藍天綠野中，均能協和融入地景，共譜怡人景致。做為「旬味觀光列車」，季節美食是山嵐號的強項，雄獅旅遊表示，新路線列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，為呼應台南「美食之都」形象，採擷嘉南平原的風土樣貌與在地食材，不僅結合府城特有飲食文化、更巧妙加入百年前皇太子來台時品嘗的宴席歷史意象，引領遊客以用舌尖閱讀嘉南地圖、細品府城深厚文化底蘊。

回程美食「阿舍饗」，讓人品味台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化。（記者周幸叡攝）

去程上桌美食「太子盛」，以百年皇太子宴為靈感，融合台灣在地食材打造。（記者周幸叡攝）



去程上桌美食「太子盛」，主廚選用關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔、東山南瓜及白河蓮藕等季節蔬果入菜，勾勒嘉南平原的風味輪廓，菜色中的「月映魚捲」，以台南代表性的虱目魚結合百年傳承的糖漬西瓜綿，讓台式酸甜老味道與日式漬物文化相互交融。回程款待的是「阿舍饗」，讓人品味台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，其中，「阿舍雅饌」強調「不見天」的廚藝工法，集結蟳丸、烏魚子與鳳腿照月等菜色，呈現酒家大廚的經典手路、「田疇稻香紅蟳米糕」源自百年漢席的經典配置，亦為阿舍家宴與酒家菜中的代表料理。此外，甜點部分選用台南網路排隊名店「金桃家草莓大福」，以季節水果製作，為旅程尾聲帶來美好味道記憶。

「山嵐號」獲「2025金點設計獎標章」，整體設計舒適優雅。（記者周幸叡攝）

新路線推出的產品中，去程或回程的套票，遊程皆包含保險、餐食、紀念證書與禮品。團體行程方面，雄獅旅遊以台南為中心，推出5大主題玩法，如「西拉雅職人山旅」主題走訪西拉雅山線景區，跟著在地職人前往在地中藥行，動手製作專屬花草茶包，晚上入住台南遠東香格里拉飯店，享高樓層房型免費升等與迎賓水果盤；「七股漁鹽學旅」主題深入七股潟湖，安排食魚教育與魚塭導覽體驗，搭配井仔腳鹽田採收DIY與虱目魚廚藝教學，入住台南大員皇冠假日酒店，每房加贈台南茄芷袋與古蹟文創小物；美食控不可錯過的「台南必比登風味地圖」主題，依照必比登美食地圖帶路，走進菜市場體驗鳳片糕DIY，夜宿雅樂軒酒店欣賞高空夜景與駐唱演出；偏好慢步調的旅客，可選擇「府城時光慢行」主題路線，體驗水印木刻手作、品嘗阿裕牛肉鍋隱藏菜單；「山海湖鐵道三日行」安排安平港遊船，串聯集集車站與日月潭湖畔漫步。更多相關內容詳詢雄獅旅遊山嵐號網頁。

