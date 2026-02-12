紀錄片迷速度要快！公視《紀錄觀點》獲傑出貢獻獎 TIDF加碼策劃入圍佳作限時免費看

紀錄觀點代表作之《島國殺人紀事》劇照。（紀錄觀點提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第 15 屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至5月10日，在國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、台灣當代文化實驗場C-LAB等地盛大舉行。本屆影展受矚目的焦點之一，為紀錄片導演柯金源的最新作品《水．不水之間》，將在影展期間進行世界首映。

柯金源曾於 2018 年獲頒 TIDF 傑出貢獻獎，其作品不僅關注台灣自然環境，更紀錄了全球氣候變遷的嚴峻現況，其新作《水．不水之間》循著水的聲音開展，凝視水多與水少之間引發的致災機制，感受人與水之間交織的恐懼與渴望。

請繼續往下閱讀...

紀錄觀點代表作之「教改系列」《魔鏡》劇照。（紀錄觀點提供）

此外，為了慶祝公共電視節目《紀錄觀點》榮膺本屆「傑出貢獻獎」，TIDF特別策劃了一系列實體與線上延伸活動。TIDF將於4月18日合辦２場深度講座，邀請馮賢賢、朱賢哲、蘇啟禎等資深製作人與導演，從不同時期的代表作出發，展望紀錄片創作的下一個10年。

除了實體活動，線上影音平台「公視+」也同步啟動專題，分波段上架歷年於TIDF入圍與得獎的數十部優秀紀錄片。公視頻道則預計從4月起，每週放映歷年 TIDF 獲獎佳作，讓紀錄片迷們一飽眼福。詳詢TIDF官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法