柯金源新作《水．不水之間》5月搶先首映！揭露台灣「水多與水少」的難題機制
《水．不水之間》劇照（台灣國際紀錄片影展提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由資深紀錄片工作者柯金源製作拍攝的新作《水．不水之間》，深入探討生命的泉源與毀滅的機制，預計將在第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）進行世界首映。
柯金源為台灣紀錄片界的收視保持者，迄今已有31部作品在公視的《紀錄觀點》節目首播，他長期關注台灣自然環境，曾遠赴北極圈與南極洲記錄冰川消融，更在2018年獲得 TIDF 傑出貢獻獎殊榮，此次新作將再於 TIDF 首映，表現出其深厚的環境保護意義。
《水．不水之間》劇照（台灣國際紀錄片影展提供）
《水．不水之間》不僅聚焦環境，同時也是一部關於情感與信仰的紀實。影片透過流動與停滯的視覺語言，捕捉人與水之間複雜的生存關係，透過鏡頭記下台灣年平均降水量雖然是全球平均值的3倍，但因時空分布不均，每人每年獲得的降水量竟然只有全球平均值的5分之1。
做為公視新聞部自製的指標性力作，柯金源維持一貫平實且深刻的觀察風格，引領觀眾思考公民意識如何在環境破壞中覺醒。影展將於5月1日在國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、台灣當代文化實驗場C-LAB等地展開。詳詢TIDF官方網站與社群媒體。
