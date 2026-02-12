自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

軍事營區變身共創基地 「最愛．橫山」寫生回顧展見證蛻變

2026/02/12 14:26

「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展，即日起在橫山共創基地展出。（樹德科大提供）「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展，即日起在橫山共創基地展出。（樹德科大提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕燕巢橫山曾是一處軍事營區，因基地移撥營區閒置荒廢，高雄市政府攜手樹德科技大學改造橫山共創基地，做為創意、教育與社區活動開放空間，「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展即日起展出。

橫山舊營區就位於樹德科技大學旁，校方成立「橫山USR專案推動辦公室」，10多年來深耕燕巢地區，「橫山共創基地」曾是守護土地的軍事後勤地標，如今成為充滿創意力、設計力、美學力的永續文化場域。

「最愛．橫山」國中小暨幼兒園寫生比賽自2023年起連續3年舉辦，邀請孩子們走進燕巢．橫山共創基地，以開放、自由的創作方式，畫下孩子眼中最獨特的風貌，也讓橫山共創基地的變化被所有參與者見證。

樹德科大表示，寫生比賽作品回顧展呈現3年來，國中小及幼兒學童精選得獎作品，有人畫下水塔、木馬廣場，有人描繪橫山藝術祭的表演舞者，也有人畫出熱鬧非凡的主題市集，每一幅作品都是孩子與橫山共創基地之間最真誠的連結與對話，展期即起至3月8日，歡迎民眾持續在橫山USR粉絲專頁替孩子的作品按讚鼓勵。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應