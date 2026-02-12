軍事營區變身共創基地 「最愛．橫山」寫生回顧展見證蛻變

「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展，即日起在橫山共創基地展出。（樹德科大提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕燕巢橫山曾是一處軍事營區，因基地移撥營區閒置荒廢，高雄市政府攜手樹德科技大學改造橫山共創基地，做為創意、教育與社區活動開放空間，「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展即日起展出。

橫山舊營區就位於樹德科技大學旁，校方成立「橫山USR專案推動辦公室」，10多年來深耕燕巢地區，「橫山共創基地」曾是守護土地的軍事後勤地標，如今成為充滿創意力、設計力、美學力的永續文化場域。

請繼續往下閱讀...

「最愛．橫山」國中小暨幼兒園寫生比賽自2023年起連續3年舉辦，邀請孩子們走進燕巢．橫山共創基地，以開放、自由的創作方式，畫下孩子眼中最獨特的風貌，也讓橫山共創基地的變化被所有參與者見證。

樹德科大表示，寫生比賽作品回顧展呈現3年來，國中小及幼兒學童精選得獎作品，有人畫下水塔、木馬廣場，有人描繪橫山藝術祭的表演舞者，也有人畫出熱鬧非凡的主題市集，每一幅作品都是孩子與橫山共創基地之間最真誠的連結與對話，展期即起至3月8日，歡迎民眾持續在橫山USR粉絲專頁替孩子的作品按讚鼓勵。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法