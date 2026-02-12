比草帽海賊團還早一步！「加勒比海盜神鬼奇航」駛入高雄

高雄春藝草地音樂會將於3月7、8日兩晚迎來「加勒比海盜神鬼奇航」。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕Netflix釋出「航海王」第2季正式預告，同時宣布將於3月14日（週六）在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，但提早一週舉辦的高雄春藝草地音樂會，將先迎來「加勒比海盜神鬼奇航」，這部橫掃全球的冒險鉅作透過磅礡的樂音，隨著大銀幕上的傑克．史派羅船長乘著鬼盜船，駛向影迷、樂迷朋友們的心中。

高市文化局指出，適逢電影問世23週年，《加勒比海盜：神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影音樂會首度於台灣演出，高雄市交響樂團將在星空與草地之間，透過現場交響樂的磅礡樂音，帶領觀眾登上神秘的鬼盜船，讓音樂成為風帆，再次航向那片充滿冒險與傳奇的加勒比海。

《加勒比海盜 神鬼奇航》系列之所以成為影史最具代表性的冒險電影之一，其音樂功不可沒，其系列首部曲《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》的配樂創作，是由作曲家克勞斯．巴德爾（Klaus Badelt）與榮獲奧斯卡獎與葛萊美獎的作曲家漢斯．季默 （Hans Zimmer），兩人攜手打造出影史經典且傳奇的電影配樂。

3月7、8日連續兩晚登場的音樂會由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，現場演奏克勞斯．巴德爾與漢斯．季默為電影精心打造的經典配樂，並同步放映全版電影；音樂會票價499元（同場次購買4張，享9折優惠），另規畫有青年席5折優惠與雙響套票，詳情可上高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw或高雄春天藝術節FB、IG查詢。

