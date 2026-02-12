十三行博物館初二開館 「13 CAFÉ」提供特色美食

新北市立十三行博物館館長羅珮瑄表示，館內休憩品牌「13 CAFÉ」在年前獲頒「GD綠裝修黃金級認證」，是一座「會呼吸」的考古主題咖啡廳，邀請民眾在農曆大年初二開館後來走春。（十三行博物館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節將至，新北市立十三行博物館館長羅珮瑄表示，館內休憩品牌「13 CAFÉ」在年前獲頒「GD綠裝修黃金級認證」，是一座「會呼吸」的考古主題咖啡廳，邀請民眾在農曆大年初二開館後來走春，順道在嚴格把關的無毒空間裡品嘗咖啡美食；另外，配合農曆春節假期，十三行博物館將於除夕（2月16日）及大年初一（2月17日）休館，大年初二（2月18日）起即恢復正常開館。

十三行博物館指出，「13 CAFÉ」利用將博物館標誌性的清水混凝土與灰色幾何線條，揉合考古文物的陶土橘與有機肌理設計出視覺特色，咖啡廳牆面選用苗栗黃土與桃園紅土，混入文蛤殼與陶片，手工鏝抹出地層般的沉積紋理，活動家具利用循環修枝木工藝，將林業剩餘資源轉化為桌椅，響應環保。

十三行博物館說，「13 CAFÉ」食材部分選用在地有機、友善耕作的食材，打破傳統素食框架，推出「考古餐點」，遊客可以品嘗到象徵面面俱到的「人面陶罐素炒飯」、層次豐富寓意步步高升的「地層米漢堡」、圓滿討喜的「環紋玉玦披薩」，餐點堅持無蛋奶與人工化學添加，讓長輩與過敏族群也能在過年期間安心享用；詳細資訊可洽十三行官網或粉專查詢。

