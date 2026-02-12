馬年春節來看「馬戲團」 幾米馬戲樂園在台中免費看

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」棚內演出情形。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」將於馬年春節大年初三（2月19日），在台中文心森林公園免費登場，樂園由雲門舞集創辦人林懷民指導策畫，與繪本作家幾米合作「幾米男孩的100次勇敢」，台中市文化局強調，每日活動時間為下午3時至晚間9時，天天免費入園，邀民眾「馬年看馬戲」踏入奇幻旅程。

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」，春節大年初三（2月19日）在台中文心森林公園免費登場。（台中市文化局提供）

FOCASA幾米馬戲樂園由林懷民指導藝術方向，打造具國際水準城市型節慶活動，其中最受矚目的是位於馬戲帳篷每天限定兩場演出，每場演出約40分鐘，文化局長陳佳君說，大年初三（19日）至初五（21日），及2月27日（五）至3月1日（日）在文心森林公園舉辦6天。

除了馬戲棚內演出，活動期間於文心森林公園內，每天有6場快閃馬戲演出，Happy Curly「勇氣」、小剛「演武之道」及夏克「與框共舞」三組表演者隨機演出，下午3時半至晚間8時半每小時登場。

陳佳君表示，FOCASA幾米馬戲樂園為台灣原創IP幾米授權製作，會場設置適合親子同歡的馬戲冒險體驗區，還有幾米意象裝置可拍照打卡，民眾完成打卡及填寫問卷免費體驗「轉好運旋轉木馬」，歡樂市集則集結超過40攤文創商品、甜鹹點心與飲品，春節期間，親子家庭都在樂園找到歡樂時光。

