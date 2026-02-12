自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南國美從「微光」出發 重塑台灣美術史視野

2026/02/12 15:30

「台南國家美術館」籌備處今年接手營運後，首檔展覽「微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展」。（記者洪瑞琴攝）「台南國家美術館」籌備處今年接手營運後，首檔展覽「微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國家美術館籌備處接手原南市美術館2館營運後，推出首檔展覽「微光中的寫生者」，象徵這座未來即將全新定位的國家級美術館啟程第1步。首展登場，不僅是籌備也是營運起點，也為未來發展標誌新的方向，引發各界關注。

文化部政務次長李靜慧表示，台南國家美術館（簡稱南國美）為獨立設置的國家美術館，並非國立台灣美術館（簡稱國美館）附屬館舍。籌備處說明，今年將展開一系列空間優化與專業策展計畫，逐步厚植研究能量與典藏基礎，為未來正式開館目標奠定基礎。

「微光中的寫生者」展覽作品之一，藍蔭鼎1960年彩墨作品〈南方澳漁市場〉。（記者洪瑞琴攝）「微光中的寫生者」展覽作品之一，藍蔭鼎1960年彩墨作品〈南方澳漁市場〉。（記者洪瑞琴攝）

籌備處代理主任黃宏文指出，「寫生」是開啟台灣近現代美術發展的重要路徑，在當時也是一種新的觀看與創作方法；而「微光」一詞，既指藝術家清晨未明或夜色將至時外出寫生的時刻，也隱喻1895年後政權更迭下的時代茫然與未知。他形容，南國美此刻的起步，正如微光中的寫生者，朝著光亮處前行，承載著台灣美術界與前輩藝術家家屬的深切期待。

黃宏文表示，南國美籌備處當前肩負2大任務，一是籌備成立「國家行政法人台南國家美術館」，建構穩健專業的治理體制；二是啟動未來做為國家美術館核心常設展的研究與規畫。正如陳澄波文化基金會董事長陳立栢所言，「如何用一個大畫家影射一個大時代，並對這個大時代做出大詮釋」，將是未來策展思考的重要命題。

原台南市美術館2館移作「台南國家美術館」，今年起由台南國家美術館籌備處接手營運。（記者洪瑞琴攝）原台南市美術館2館移作「台南國家美術館」，今年起由台南國家美術館籌備處接手營運。（記者洪瑞琴攝）

黃宏文進一步引用學者陳翠蓮在《臺灣人的抵抗與認同》中的觀點指出，1920年代台灣反殖民運動並未全然走向本土主義的文化彰顯，而是直接以「文明進步」為旗幟，展現更前進、更具未來性的文化視野。這樣的歷史脈絡，也成為本次展覽策展思維的深層參照。

「微光中的寫生者」從當代公眾溝通出發，以「景點」、「光影」、「色彩」、「視角」4大面向，拆解台灣近現代美術的辨識特質，透過沉浸式展示手法，引導觀眾以感官經驗重新接近經典作品。

從微光中啟程，南國美正為台灣美術史翻開新頁。黃宏文表示，期望觀眾能暫時放下既有知識與成見，讓視覺與身體感受先行，走入台灣近現代美術的世界，進而展開後續的再發掘與再生產。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應