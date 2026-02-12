南國美從「微光」出發 重塑台灣美術史視野

「台南國家美術館」籌備處今年接手營運後，首檔展覽「微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國家美術館籌備處接手原南市美術館2館營運後，推出首檔展覽「微光中的寫生者」，象徵這座未來即將全新定位的國家級美術館啟程第1步。首展登場，不僅是籌備也是營運起點，也為未來發展標誌新的方向，引發各界關注。

文化部政務次長李靜慧表示，台南國家美術館（簡稱南國美）為獨立設置的國家美術館，並非國立台灣美術館（簡稱國美館）附屬館舍。籌備處說明，今年將展開一系列空間優化與專業策展計畫，逐步厚植研究能量與典藏基礎，為未來正式開館目標奠定基礎。

「微光中的寫生者」展覽作品之一，藍蔭鼎1960年彩墨作品〈南方澳漁市場〉。（記者洪瑞琴攝）

籌備處代理主任黃宏文指出，「寫生」是開啟台灣近現代美術發展的重要路徑，在當時也是一種新的觀看與創作方法；而「微光」一詞，既指藝術家清晨未明或夜色將至時外出寫生的時刻，也隱喻1895年後政權更迭下的時代茫然與未知。他形容，南國美此刻的起步，正如微光中的寫生者，朝著光亮處前行，承載著台灣美術界與前輩藝術家家屬的深切期待。

黃宏文表示，南國美籌備處當前肩負2大任務，一是籌備成立「國家行政法人台南國家美術館」，建構穩健專業的治理體制；二是啟動未來做為國家美術館核心常設展的研究與規畫。正如陳澄波文化基金會董事長陳立栢所言，「如何用一個大畫家影射一個大時代，並對這個大時代做出大詮釋」，將是未來策展思考的重要命題。

原台南市美術館2館移作「台南國家美術館」，今年起由台南國家美術館籌備處接手營運。（記者洪瑞琴攝）

黃宏文進一步引用學者陳翠蓮在《臺灣人的抵抗與認同》中的觀點指出，1920年代台灣反殖民運動並未全然走向本土主義的文化彰顯，而是直接以「文明進步」為旗幟，展現更前進、更具未來性的文化視野。這樣的歷史脈絡，也成為本次展覽策展思維的深層參照。

「微光中的寫生者」從當代公眾溝通出發，以「景點」、「光影」、「色彩」、「視角」4大面向，拆解台灣近現代美術的辨識特質，透過沉浸式展示手法，引導觀眾以感官經驗重新接近經典作品。

從微光中啟程，南國美正為台灣美術史翻開新頁。黃宏文表示，期望觀眾能暫時放下既有知識與成見，讓視覺與身體感受先行，走入台灣近現代美術的世界，進而展開後續的再發掘與再生產。

