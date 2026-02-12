自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

搶便宜機票規畫年度出國旅遊 易遊網整理16大航司春節優惠懶人包 最低55折起

2026/02/12 18:36

過年搶便宜機票，16大航空公司春節優惠懶人包。（易遊網提供）過年搶便宜機票，16大航空公司春節優惠懶人包。（易遊網提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春節假期即將展開，不少民眾開始盤點年終獎金並同步規畫今年的出國旅遊計畫，各大航空公司也趁勢啟動春節促銷戰，易遊網為旅客整理出16家航空公司春節機票優惠懶人包，涵蓋國籍航空、外籍航空與低成本航空，航線遍及東北亞、東南亞、港澳大陸、歐洲、紐澳、南北美等多航點，票價最低下殺55折起。尤其易遊網獨家攜手日本航空、大韓航空、酷航與加拿大航空推出平台限定優惠，民眾不妨利用春節休假空檔，提前佈局年度旅遊計畫、搶先卡位理想航班。此外，即日起凡於春節期間全站下單滿額，贈「2026台日棒球國際交流賽」2月25日軟銀鷹隊VS中信兄弟隊雙人門票，活動採先登記先得，數量有限贈完為止，一起為中華隊提前暖身應援。

日本旅遊熱度依然居高不下，東京仍為國人最愛的旅遊目的地。（易遊網提供）日本旅遊熱度依然居高不下，東京仍為國人最愛的旅遊目的地。（易遊網提供）

針對備受台灣旅客青睞、長年穩居預訂量冠軍的日本航線，易遊網此次攜手日本航空推出獨家優惠，主打日本全航線下殺85折起，想超前卡位暑假熱門檔期的旅客，熱門航點如東京、名古屋，無論是都會購物、美食巡禮，或結合近郊自然景點的小旅行，都相當適合提早規畫。旅遊熱度持續攀升的韓國，也因美食、購物與K-POP文化魅力，成為近年年輕族群與自由行旅客的熱門選項。春節檔期除有大韓航空獨家現折168元折扣碼，飛釜山來回含稅折後優惠價外，想直攻首爾血拚的旅客，也可選擇韓亞航空飛首爾，4月30日前出發再加贈1件23公斤託運行李。

東南亞熱門旅遊地之一的越南，星宇航空飛胡志明市推優惠價。（易遊網提供）東南亞熱門旅遊地之一的越南，星宇航空飛胡志明市推優惠價。（易遊網提供）

四季如夏的東南亞也是回訪率高的熱門市場，可鎖定中華航空與星宇航空春節檔期的優惠票價，想安排經典泰國行程，來場結合城市觀光、夜市美食與文化探索的旅遊體驗，中華航空飛曼谷、清邁都有優惠價，適合精打細算型旅客先卡位；同樣為東南亞熱門旅遊地的越南，可考慮星宇航空飛胡志明市、峴港優惠機票。今年若是打算來趟長程旅行，歐美航線也有值得入手的優惠票價，易遊網獨家攜手加拿大航空推出限定優惠，飛美國與加拿大航線，雙人出發再折888元，適合規畫北美城市探索或自然景觀之旅；同時，阿聯酋航空也於春節期間針對歐洲、中東、非洲與南美洲航線祭出8折起優惠，部分航線票價最低不到3萬元即可入手，例如飛伊斯坦堡、羅馬。至於想前往南半球體驗截然不同季節風景的旅客，香港航空飛雪梨、墨爾本優惠價，適合規畫城市觀光、海岸風景與自然生態行程，是近年眾多親子旅客的熱門選擇。

搭乘阿聯酋航空飛伊斯坦堡，來趟充滿異國風情之旅。（易遊網提供）搭乘阿聯酋航空飛伊斯坦堡，來趟充滿異國風情之旅。（易遊網提供）

易遊網強調，此波春節檔期促銷票價出發區間最晚可至11月30日，由於機票價格波動大，把握促銷機會搶先購票，對整體旅遊預算控管更具優勢。此外，想要進一步精省旅費，易遊網每週三「機票狂歡日」再加碼最高現折800元折扣碼，助旅客旅費再省一筆。欲查詢更多機票優惠資訊可上易遊網官網。

