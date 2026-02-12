台北時裝週轉型元年AW26取消一件事 聚焦品牌策略曝光

「台北時裝週AW26」將有重大轉型內容。（資料照，文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕已邁入第9年的台北時裝週秋冬發表會「AW26」，將於3月26至29日在松山文創園區登場。主辦單位文化部表示，在累積8年經驗後，今年將攜手台灣設計研究院，更有力輔導品牌設計如何更精準與產業對接。也可以說，從今年3月的「AW26」開始，台北時裝週將啟動「轉型元年」，全面升級。

此次轉型最明顯可見的，就是在秀展形式方面取消「主題式開幕秀」，讓設計師的能量完全集中到品牌本身，鼓勵設計師依自身發展階段與季度命題，透過不同節奏與形式，傳達品牌概念與觀點；多達15場次的秀展，除伸展台走秀（Runway）外，將比照國際趨勢增加形象展演（Presentation）與響應活動（Event）等。

另於產業對接方面，台北時裝週將同步導入「一對一業師諮詢」，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展與國際接軌等面向，提供精準務實的指導。並透過「跨域設計」專案管理及資源整合，協助品牌與市場對接，持續累積邁向國際的實力。

此外，參考全球時尚產業發展潮流，強調永續、舒適感的台灣紡織產業與時尚設計師合作具設計力的「微訂製」，仍將是台灣時尚產業發展的優勢，文化部仍將持續攜手經濟部等跨部會，更有效地支持品牌深耕國內、接軌國際，創造最有利的市場條件。

