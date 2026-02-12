自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 設計美學

台北時裝週轉型元年AW26取消一件事 聚焦品牌策略曝光

2026/02/12 19:02

「台北時裝週AW26」將有重大轉型內容。（資料照，文化部提供）「台北時裝週AW26」將有重大轉型內容。（資料照，文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕已邁入第9年的台北時裝週秋冬發表會「AW26」，將於3月26至29日在松山文創園區登場。主辦單位文化部表示，在累積8年經驗後，今年將攜手台灣設計研究院，更有力輔導品牌設計如何更精準與產業對接。也可以說，從今年3月的「AW26」開始，台北時裝週將啟動「轉型元年」，全面升級。

此次轉型最明顯可見的，就是在秀展形式方面取消「主題式開幕秀」，讓設計師的能量完全集中到品牌本身，鼓勵設計師依自身發展階段與季度命題，透過不同節奏與形式，傳達品牌概念與觀點；多達15場次的秀展，除伸展台走秀（Runway）外，將比照國際趨勢增加形象展演（Presentation）與響應活動（Event）等。

另於產業對接方面，台北時裝週將同步導入「一對一業師諮詢」，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展與國際接軌等面向，提供精準務實的指導。並透過「跨域設計」專案管理及資源整合，協助品牌與市場對接，持續累積邁向國際的實力。

此外，參考全球時尚產業發展潮流，強調永續、舒適感的台灣紡織產業與時尚設計師合作具設計力的「微訂製」，仍將是台灣時尚產業發展的優勢，文化部仍將持續攜手經濟部等跨部會，更有效地支持品牌深耕國內、接軌國際，創造最有利的市場條件。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應