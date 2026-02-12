自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 設計美學

從伸展台到穿上街有多遠？ AW26轉型面向穿著者需求！

2026/02/12 21:00

「AW26」的秀展形式將更多元且擴大民眾參與。（資料照，文化部提供）「AW26」的秀展形式將更多元且擴大民眾參與。（資料照，文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕看時裝秀時，是否常覺得穿不上身？品牌服裝秀如果無法從伸展台走向市場，恐怕較難對產業發生實質影響。就是這個概念，使文化部主辦的「台北時裝週」，決定自今年起進行重大策略轉型，嘗試以更多元形式，讓民眾更有參與感，並藉此強化商業實力，成為受歡迎的「品牌」。

台北時裝週在累積8年經驗後，文化部決定自今年起轉型升級，其中一個重大策略是擴大民眾參與。文化部表示，過去限量參與的「民眾場」，將改為「Live秀展直播區」，以突破各場次的座位限制，民眾可依自己喜歡的設計師風格，隨時至會場直播區觀賞新一季作品。

還有特別規劃的編輯選品「Editor’s Pick風格市集」展售區，集結兼具設計與實穿性的品牌，涵蓋服飾、配件、飾品與生活選物等，民眾可以近距離看見設計細節、觸摸材質、感受質感，選購商品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應