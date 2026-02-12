從伸展台到穿上街有多遠？ AW26轉型面向穿著者需求！

「AW26」的秀展形式將更多元且擴大民眾參與。（資料照，文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕看時裝秀時，是否常覺得穿不上身？品牌服裝秀如果無法從伸展台走向市場，恐怕較難對產業發生實質影響。就是這個概念，使文化部主辦的「台北時裝週」，決定自今年起進行重大策略轉型，嘗試以更多元形式，讓民眾更有參與感，並藉此強化商業實力，成為受歡迎的「品牌」。

台北時裝週在累積8年經驗後，文化部決定自今年起轉型升級，其中一個重大策略是擴大民眾參與。文化部表示，過去限量參與的「民眾場」，將改為「Live秀展直播區」，以突破各場次的座位限制，民眾可依自己喜歡的設計師風格，隨時至會場直播區觀賞新一季作品。

請繼續往下閱讀...

還有特別規劃的編輯選品「Editor’s Pick風格市集」展售區，集結兼具設計與實穿性的品牌，涵蓋服飾、配件、飾品與生活選物等，民眾可以近距離看見設計細節、觸摸材質、感受質感，選購商品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法