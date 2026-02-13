夏陽3米高《門神》現身 誠品畫廊回顧70年創作歷程

夏陽3米巨幅《門神》於「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」個展登場。（誠品畫廊提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由誠品畫廊策劃的展覽「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」，94歲藝術家夏陽3米巨幅《門神》為展覽主軸，回顧藝術家跨越一甲子的創作歷程，呈現不同時期的重要作品。於誠品畫廊展至4月4日。

夏陽《李下，男不整冠，女可搔首》。（誠品畫廊提供）

誠品畫廊表示，《門神》以近似寺廟大門尺度的尺幅呈現，延續夏陽標誌性的「毛毛人」筆觸。畫面輪廓若隱若現，結合傳統神祇意象與現代線條語彙，構成具守護象徵的視覺形象。展覽名稱「神門百顏」以門神意象為核心，並與代表作《百顏聯作》形成對照。《百顏聯作》由一百幅畫布組成，匯聚百張肖像，現場逾10米展開。對於歷時三年完成的百顏肖像，夏陽曾表示：「百顏雖然各懷鬼胎，但總之有一點幽默的味道，因為不像真人嘛！」展場亦發行兩種尺寸的《門神》限量版畫，讓作品轉化為可收藏的形式。

│夏陽獨創標誌性的「毛毛人」語彙，如1967年的《工廠》，以閃動的線條捕捉時代節奏。（誠品畫廊提供）

本次展覽亦首度於台灣公開2024年新作《李下，男不整冠，女可搔首》。作品翻轉古訓「瓜田不納履，李下不整冠」，以輕鬆視角重新詮釋傳統倫理語句。此外，2010年創作的金屬片雕《牛》亦同步展出，藝術家以黃銅片塑形，呈現不同於平面繪畫的立體實驗。

夏陽為台灣現代藝術團體「東方畫會」創始成員之一。1960年代旅居巴黎期間發展出「毛毛人」語彙，1967年作品《工廠》以線條捕捉時代節奏；1968年移居紐約後，受照相寫實主義影響，轉而描繪模糊且具速度感的人影，如1988年《商人》。他曾以自創的8分之1快門機具拍攝模糊照片，再轉化為繪畫。1990年代以後，亦重新詮釋東西方藝術經典，如轉化米勒《拾穗》與范寬《谿山行旅圖》，呈現個人化的線條語言。

